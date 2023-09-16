Guarapari: aposentada de 58 anos morre após ser envenenada

Ivanete Javarini, de 58 anos, foi encontrada morta em Guarapari Crédito: Reprodução

A aposentada Ivanete Javarini, de 58 anos, foi encontrada morta em sua casa, no bairro Aeroporto, em Guarapari , na última quinta-feira (14). Segundo familiares, a causa da morte foi envenenamento, constatado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO) após o corpo da aposentada ter sido encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória

Quem encontrou a aposentada caída em casa foram dois netos, de 9 e 11 anos, que tinham o costume de visitar a avó antes e depois da escola, de acordo com a irmã dela, Simone Javarini. Na mesa da residência havia um prato de comida, como de uma refeição não terminada, segundo a Polícia Militar

"Uma guarnição prosseguiu até o local, onde fez contato com o solicitante que informou ter ouvido gritos de socorro do neto da mulher, de 11 anos. Correu até o local onde se deparou com a mulher caída no chão e acionou o Samu, que realizou manobras de ressuscitação até a chegada da equipe, mas não teve sucesso", informou a PM.

Ainda de acordo com a corporação, o Samu atestou a morte da mulher no local, mas não foi possível identificar a causa no momento do fato. A PM detalha ainda que os policiais observaram que havia panelas sobre o fogão e um prato feito na mesa, como se alguém tivesse iniciado uma refeição e não terminado.

Segundo familiares ouvidos pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, depois que o corpo da aposentada foi encontrado, a neta dela e o namorado, que moravam com ela, não foram mais vistos.

O velório aconteceu na manhã deste sábado (16) em uma funerária em Guarapari. A irmã da aposentada disse que quer Justiça.

“Ela era tranquila, tinha um coração bom e ajudava todo mundo”, contou emocionada à reportagem da TV Gazeta.