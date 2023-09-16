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Bairro Aeroporto

Guarapari: aposentada de 58 anos morre após ser envenenada

Netos encontraram Ivanete Javarini caída em casa na última quinta-feira (14); segundo familiares, envenenamento foi confirmado após corpo ser analisado no DML
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2023 às 13:15

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 13:15

Ivanete Javarini, de 58 anos, envenenada em Guarapari
Ivanete Javarini, de 58 anos, foi encontrada morta em Guarapari Crédito: Reprodução

Atualização

18/09/2023 - 5:25
Apesar de a família ter informado que exame do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) apontou envenenamento, a Polícia Civil afirmou, nesta segunda-feira (18), que Ivanete Javarini foi estrangulada por um jovem de 19 anos, namorado da neta dela, uma adolescente. O rapaz foi preso.
A aposentada Ivanete Javarini, de 58 anos, foi encontrada morta em sua casa, no bairro Aeroporto, em Guarapari, na última quinta-feira (14). Segundo familiares, a causa da morte foi envenenamento, constatado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO) após o corpo da aposentada ter sido encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Quem encontrou a aposentada caída em casa foram dois netos, de 9 e 11 anos, que tinham o costume de visitar a avó antes e depois da escola, de acordo com a irmã dela, Simone Javarini. Na mesa da residência havia um prato de comida, como de uma refeição não terminada, segundo a Polícia Militar.
"Uma guarnição prosseguiu até o local, onde fez contato com o solicitante que informou ter ouvido gritos de socorro do neto da mulher, de 11 anos. Correu até o local onde se deparou com a mulher caída no chão e acionou o Samu, que realizou manobras de ressuscitação até a chegada da equipe, mas não teve sucesso", informou a PM.
Ainda de acordo com a corporação, o Samu atestou a morte da mulher no local, mas não foi possível identificar a causa no momento do fato. A PM detalha ainda que os policiais observaram que havia panelas sobre o fogão e um prato feito na mesa, como se alguém tivesse iniciado uma refeição e não terminado.
Segundo familiares ouvidos pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, depois que o corpo da aposentada foi encontrado, a neta dela e o namorado, que moravam com ela, não foram mais vistos. 
O velório aconteceu na manhã deste sábado (16) em uma funerária em Guarapari. A irmã da aposentada disse que quer Justiça.
“Ela era tranquila, tinha um coração bom e ajudava todo mundo”, contou emocionada à reportagem da TV Gazeta.
Já a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e afirma que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. 

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