Ivanete Javarini, de 58 anos, envenenada em Guarapari Crédito: Reprodução

Segundo a Polícia Civil, a causa da morte foi asfixia. A família havia informado que teria sido envenenamento, constatado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO) após o corpo da aposentada ter sido encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Sobre o crime

Na noite do crime, a Polícia Militar foi acionada por um vizinho que informou que a mulher estava caída no interior da residência dela - aparentemente morta. Uma equipe foi até o local, onde fez contato com o solicitante que informou ter ouvido gritos de socorro do neto da mulher, um menino de 11 anos, e correu até o local, se deparou com a vítima caída no chão e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu atestou a morte da aposentada no local, mas não foi possível identificar a causa no momento do fato. O neto da vítima relatou aos militares que tinha o costume de visitar a avó com frequência, e que por volta das 13 horas, tinha ido ao local e nada diferente foi percebido.

Your browser does not support the audio element. Aposentada foi morta pelo namorado da neta em Guarapari, diz polícia

Já um filho da vítima informou que sua sobrinha, menor de idade, e o companheiro dela viviam na casa. Ele disse ainda que o casal brigava sempre, causando muitos transtornos a sua mãe. Os dois não foram encontrados no local. Os policiais observaram também que havia panelas sobre o fogão e um prato feito na mesa, como se alguém tivesse iniciado uma refeição e não terminado.

De acordo com o chefe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, delegado Franco Malini, no mesmo dia, a polícia iniciou as averiguações para apurar a causa da morte e localizar o suspeito.

"Ocorre que o autor brigava constantemente com a sua companheira e a aposentada precisava intervir, para proteger a neta. Na quinta-feira (14), após mais uma briga entre o autor e sua companheira, o suspeito estrangulou a aposentada. Foi constatado que a causa da morte foi asfixia e não envenenamento" Franco Malini - Delegado e chefe da DHPP de Guarapari

Na manhã desta segunda-feira (18), o jovem foi localizado e preso no bairro Alecrim. Ele foi autuado em flagrante delito por homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de asfixia e que impossibilitou a defesa da vítima.