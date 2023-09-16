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Cerco de segurança

Serra: três homens e uma adolescente são detidos em carro roubado

A identificação do veículo foi feita pela Guarda Municipal após passagem pelo cerco; grupo foi abordado na altura do bairro Laranjeiras

Publicado em 

16 set 2023 às 14:54

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 14:54

Guarda Municipal da Serra
Guarda Municipal da Serra Crédito: Gabriel Barroso-Secom/PMS
Quatro homens e uma adolescente de 16 anos foram detidos na noite desta sexta-feira (15) pela Guarda Municipal da Serra após serem identificados pelo cerco de segurança em um veículo roubado. Segundo a guarda, a identificação do veículo foi feita após passagem pelo cerco, e o grupo foi abordado na altura do bairro Laranjeiras.
De acordo com os agentes, eles jogaram uma arma para fora do carro que foi encontrada posteriormente. Com os suspeitos também foram encontrados um celular e drogas. 
A respeito do assunto, a Polícia Civil informa que três homens, de 33, 32 e 26 anos, e uma adolescente, de 16 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra. Os três homens foram autuados em flagrante por roubo qualificado e corrupção de menores, sendo encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A adolescente foi ouvida e liberada.

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