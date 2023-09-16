Serra: três homens e uma adolescente são detidos em carro roubado

Guarda Municipal da Serra Crédito: Gabriel Barroso-Secom/PMS

Quatro homens e uma adolescente de 16 anos foram detidos na noite desta sexta-feira (15) pela Guarda Municipal da Serra após serem identificados pelo cerco de segurança em um veículo roubado. Segundo a guarda, a identificação do veículo foi feita após passagem pelo cerco, e o grupo foi abordado na altura do bairro Laranjeiras.

De acordo com os agentes, eles jogaram uma arma para fora do carro que foi encontrada posteriormente. Com os suspeitos também foram encontrados um celular e drogas.