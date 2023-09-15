Homem é indiciado por assaltar e extorquir mulheres na Grande Vitória

A Polícia Civil indiciou um homem de 30 anos, suspeito de assaltar mulheres em Vila Velha e Cariacica, utilizando um capacete com uma caveira estampada e uma blusa azul, que é uniforme de uma rede de farmácias. Os crimes aconteceram entre maio e junho, com seis vítimas identificadas. Segundo a corporação, Pablo Vinicius Jesus Gonçalves está preso desde junho por praticar cinco roubos majorados, quatro extorsões, dois estelionatos e um estupro.

De acordo com a Polícia Civil, Pablo usava uma camisa de uniforme de rede de farmácias para passar despercebido, e os crimes não paravam nos assaltos. Quando não conseguia que a vítima passasse a senha de acesso do celular, Pablo colocava o chip no próprio celular e contratava uma empresa para se passar por uma multinacional de tecnologia.

Suspeito de assaltar mulheres em Vila Velha Crédito: Divulgação | Sesp

As vítimas então recebiam mensagens como se a empresa estivesse informando a localização do aparelho, ao clicar ele acessava grupos e senhas. Ali começava um dos outros crimes, a extorsão.

“Ele conseguia entrar nos grupos de aplicativo de mensagens. Grupos de escola, família, e mandava mensagem ameaçando caso não oferecesse a senha de desbloqueio dos aparelhos eletrônicos”, contou o titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues.

Em um dos casos, uma adolescente de 13 anos precisou mudar de escola. Com o contato dos pais da jovem, ele ameaçou ir até a instituição de ensino caso nenhum deles informasse o número de segurança. “Chego a me arrepiar. A menina teve que mudar o lugar onde ela estudava, pois ele ligava e mandava mensagens constantemente”, afirmou o delegado.

Homem fingia ser motoboy de rede de fármacias para extorquir mulheres em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Como o suspeito agia, segundo delegado

Segundo o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, Pablo atuava em modus operandi para amedrontar as vítimas e conseguir tirar dinheiro delas. A ação funcionava da seguinte forma:

Roubar: primeiro ele escolhia uma vítima para roubar, chegava com uma arma falsa e pegava o celular das vítimas. Em uma das ocorrências, duas jovens, uma de 17 e outra de 21 anos - que são primas- estavam juntas e uma delas sofreu abuso sexual. A mais velha se recusou a entregar o telefone, ele então passou as mãos nos seios e nádegas dela. A mulher chegou a gritar e a mais nova, com medo, pegou o telefone e entregou.

Extorsão: assim que assaltava ele pedia as senhas das mulheres e as ameaçava. Quando não forneciam, ele ia embora com o celular e retirava o chip para entrar em grupos de amigos e parentes para ameaçar caso não desse a senha.

Estelionato e lavagem de dinheiro: duas das três vítimas tiveram a conta bancária invadida. Ele transferiu o dinheiro delas para uma conta que ele abriu no aplicativo bancário virtual no nome de uma pessoa considerada juridicamente incapaz - quando não tem capacidade de responder por ela mesma. Para essa conta ele transferia o dinheiro da conta das vítimas que ele conseguia acessar. Além disso, ele retirava o dinheiro e, às vezes, enviava para uma conta laranja.

Crimes somam até 100 anos de prisão

Com a junção das provas, os crimes dos quais o homem é suspeito somam penas que podem chegar a 100 anos de prisão, segundo o delegado. São 16 acusações: cinco por subtração de celulares, quatro por ameaça, duas por invasão de dispositivo, uma por abuso sexual, duas por adulteração de placa e duas por destinação de valores a conta laranja.

A prisão dele aconteceu depois da última tentativa de roubo. A vítima parou uma viatura da PM, que conseguiu encontrar ele logo depois. Em primeiro momento não identificaram que poderia ser a pessoa procurada em outros casos. Somente durante as investigações, com ajuda da câmera de videomonitoramento perceberam ser o acusado pela blusa, moto e localização.

A acusação por invasão de contas foi possível com ajuda das vítimas. Ela tirou prints das notificações que chegaram ao e-mail quando ele conseguia entrar nas contas. Pelas mensagens nomearam o tipo de celular e um dos telefones dele ser da marca sinalizada na mensagem, junto aos prints, foi possível denunciá-lo.

Uma das vítimas ajudou na investigação ao fazer prints quando Pablo tentava entrar na conta do e-mail. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo o delegado Guilherme Eugênio, o suspeito usava quatro motos diferentes e mudava a caixa para dificultar a identificação. “Três delas eram restritas e uma era legalizada. Ele sempre colocava sempre a placa legalizada nas outras para não correr o risco de ser pego”, contou.