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Tráfico internacional

Grande quantidade de armas com destino ao ES é apreendida em rodovia de MG

Homem de 35 anos foi detido por tráfico internacional de armas na BR 267, em Juiz de Fora (MG), transportando 15 pistolas e uma carabina, além de munições, vindo do Sul do Brasil

Publicado em 

14 set 2023 às 17:49

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 17:49

Polícia Rodoviária Federal do Estado de Minas Gerais apreende armas
Polícia Rodoviária Federal do Estado de Minas Gerais apreende armas Crédito: Polícia Rodoviária Federal do Estado de Minas Gerais
Um homem de 35 anos foi detido transportando de carro uma grande quantidade de armamento que tinha como destino o Litoral do Espírito Santo, na manhã da última quarta-feira (13). A detenção, por tráfico internacional de armas, aconteceu na BR 267, em Juiz de Fora, cidade de Minas Gerais.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), configurou tráfico internacional pelo fato de, segundo relato do homem preso, as armas estarem vindo de Foz de Iguaçu, cidade do Paraná, no Sul do Brasil, que faz fronteira com Paraguai e Argentina. A ação aconteceu durante a operação de combate à criminalidade da corporação.
A PRF-MG informou que a suspeita começou quando o motorista apresentou nervosismo após ordem de parada ao Fiat Siena que ele dirigia. Ao ser questionado sobre para qual direção seguia, informou que 'ia a terras capixabas'.
Quando os agentes fiscalizaram o veículo, notaram sinais recentes de remoção do tanque de combustível. Ao verificarem o interior do reservatório de gasolina foram encontradas 15 pistolas de calibre 9 milímetros, uma carabina .556 e 31 carregadores de munição que estavam no automóvel.
O condutor e todas as armas apreendidas foram encaminhados ao Ministério Público de Minas Gerais para os trâmites legais de praxe, segundo a PRF-MG.

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