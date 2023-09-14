Grande quantidade de armas com destino ao ES é apreendida em rodovia de MG

Polícia Rodoviária Federal do Estado de Minas Gerais apreende armas Crédito: Polícia Rodoviária Federal do Estado de Minas Gerais

Um homem de 35 anos foi detido transportando de carro uma grande quantidade de armamento que tinha como destino o Litoral do Espírito Santo, na manhã da última quarta-feira (13). A detenção, por tráfico internacional de armas, aconteceu na BR 267, em Juiz de Fora, cidade de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), configurou tráfico internacional pelo fato de, segundo relato do homem preso, as armas estarem vindo de Foz de Iguaçu, cidade do Paraná, no Sul do Brasil, que faz fronteira com Paraguai e Argentina. A ação aconteceu durante a operação de combate à criminalidade da corporação.

A PRF-MG informou que a suspeita começou quando o motorista apresentou nervosismo após ordem de parada ao Fiat Siena que ele dirigia. Ao ser questionado sobre para qual direção seguia, informou que 'ia a terras capixabas'.

Quando os agentes fiscalizaram o veículo, notaram sinais recentes de remoção do tanque de combustível. Ao verificarem o interior do reservatório de gasolina foram encontradas 15 pistolas de calibre 9 milímetros, uma carabina .556 e 31 carregadores de munição que estavam no automóvel.