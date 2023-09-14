Mulher de moto fica desacordada após acidente com caminhão em Cachoeiro

Uma motociclista ficou desacordada após uma colisão com um caminhão na tarde desta quinta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 14h, na Avenida José Félix Cheim, no bairro Jardim América.
De acordo com a Polícia Militar, no local, o motorista do caminhão relatou que trafegava pela via e que, ao mudar de faixa, não teria visualizado a motocicleta, que seguia à direita do veículo, tendo colidido lateralmente. A motociclista, de 25 anos, ficou desacordada e foi socorrida pelo Samu/192 e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia. A corporação informou ainda que nenhuma irregularidade foi constatada quanto aos veículos ou documentos dos condutores.
Procurado, o Hospital Santa Casa de Misericórdia informou que a vítima está internada na enfermaria.
Em um primeiro momento, a PM informou que a vítima era um homem e que a colisão foi no bairro Agostinho Simonato, mas na verdade é uma mulher e o acidente ocorreu em Jardim América. O título e o texto foram atualizados. Inicialmente a PM também informou que a motocicleta bateu na traseira do caminhão, mas após encerramento da ocorrência, corrigiu e disse que a colisão foi lateral, segundo a versão do próprio motorista.