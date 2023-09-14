Mulher de moto fica desacordada após acidente com caminhão em Cachoeiro

Motocicleta destruída após acidente Crédito: Leitor A Gazeta

Uma motociclista ficou desacordada após uma colisão com um caminhão na tarde desta quinta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 14h, na Avenida José Félix Cheim, no bairro Jardim América.

De acordo com a Polícia Militar, no local, o motorista do caminhão relatou que trafegava pela via e que, ao mudar de faixa, não teria visualizado a motocicleta, que seguia à direita do veículo, tendo colidido lateralmente. A motociclista, de 25 anos, ficou desacordada e foi socorrida pelo Samu/192 e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia. A corporação informou ainda que nenhuma irregularidade foi constatada quanto aos veículos ou documentos dos condutores.

Procurado, o Hospital Santa Casa de Misericórdia informou que a vítima está internada na enfermaria.