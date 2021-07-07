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Na Capital

Fiação pendurada na Ponte da Passagem, em Vitória, revela ataque de ladrões

Prefeitura de Vitória está trocando o cobre pelo alumínio, menos atraente para o comércio ilegal, mas imagens feitas por fotógrafo da Gazeta mostram que ladrões continuam agindo
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

07 jul 2021 às 19:29

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 19:29

Fios cortados
Fios cortados debaixo da Ponte da Passagem contrastam com o cenário da região Crédito: Carlos Alberto Silva
Com um prejuízo estimado em mais de R$ 550 mil neste ano com o furto de fios de cobre, a Prefeitura de Vitória decidiu substituir o material utilizado nas redes elétricas de áreas públicas da Capital. Entretanto, o ataque dos criminosos permanece, causando danos e um rastro de destruição. A fiação solta na Ponte da Passagem, que liga as Avenidas Fernando Ferrari e Reta da Penha, é apenas um sinal  de que os ladrões continuam agindo. 
Para evitar os furtos, a prefeitura começou a trocar os fios de cobre por alumínio nas redes elétricas. Além disso, no lugar de eletrodutos, passou a usar concreto para preservar os componentes elétricos. 
Entretanto, a coluna de Leonel Ximenes revelou, nesta terça-feira (6), que menos de três dias após a administração repor a iluminação da Ponte da Passagem, o local voltou a ficar às escuras devido à ação de criminosos, que quebraram parte do concreto em busca de cabos de cobre para o comércio ilegal do produto. Mas, ao encontrar o alumínio, os bandidos acabaram deixando o material para trás por ter menor valor no mercado. 
A reportagem de A Gazeta também registrou, na tarde desta terça, imagens da fiação solta na Ponte da Passagem e questionou a prefeitura sobre a situação e o que poderá ser feito para resolver. Em nota, a Secretaria Central de Serviços e a Secretaria de Transportes e Trânsito informaram que as capas de cabos pertencem à concessionária de energia. "As duas secretarias já estão programando uma grande ação de limpeza para daqui a 15 dias, com garis alpinistas", acrescentou.
Após o retorno da prefeitura, a EDP também foi procurada. Em nota, a concessionária disse que enviou uma equipe ao local na tarde desta quarta-feira (7) e não foram encontrados cabos de energia rompidos, nem foram registradas ocorrências na rede da distribuidora.

Fiação na Ponte da Passagem

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