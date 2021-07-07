Fiação pendurada na Ponte da Passagem, em Vitória, revela ataque de ladrões

Para evitar os furtos, a prefeitura começou a trocar os fios de cobre por alumínio nas redes elétricas. Além disso, no lugar de eletrodutos, passou a usar concreto para preservar os componentes elétricos.

A reportagem de A Gazeta também registrou, na tarde desta terça, imagens da fiação solta na Ponte da Passagem e questionou a prefeitura sobre a situação e o que poderá ser feito para resolver. Em nota, a Secretaria Central de Serviços e a Secretaria de Transportes e Trânsito informaram que as capas de cabos pertencem à concessionária de energia. "As duas secretarias já estão programando uma grande ação de limpeza para daqui a 15 dias, com garis alpinistas", acrescentou.