Desabamento de ginásio em Vitória: Crea-ES suspende obra e exige laudo de prédio vizinho

Engenheiros constataram riscos de novos desabamentos, o que colocava os funcionários da obra, moradores da região e usuários das vias em risco

Publicado em 20 de maio de 2025 às 19:03 - Atualizado há 13 horas

Segundo o Crea-ES, o ofício enviado à construtora do ginásio determina a suspensão dos trabalhos de demolição no local até que haja condições técnicas e climáticas seguras para retomada, mediante apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) específica para a atividade e cumprimento das normas técnicas vigentes.>

Já o ofício enviado à construtora do prédio ao lado, que antes era do Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES), mas hoje está cedido para a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), solicita a apresentação, no prazo de até 15 dias, de Laudo Técnico Conclusivo sobre a estabilidade do imóvel, elaborado por profissional habilitado, com emissão da respectiva ART. "Até que haja comprovação de segurança estrutural, ficam suspensas quaisquer obras, serviços ou atividades no referido imóvel, a fim de proteger trabalhadores e pessoas que circulam pela região", disse o Crea-ES.>

Embora tenha ocorrido a remoção de grande parte do entulho, os engenheiros do Crea-ES entendem que ainda existe a necessidade de medidas de segurança que envolvem, entre outras ações, a retirada de parte de parede remanescente, que apresenta trincas e instabilidade nos pilares e alvenaria e risco de desabamento.>

“O risco de desabamento desta parte remanescente da estrutura do ginásio requer sua demolição para garantia da segurança dos trabalhadores da obra e daqueles que acessam o local. É fundamental a demolição”, explicou o presidente do Crea-ES, engenheiro Jorge Silva.>

“Devido os últimos eventos climáticos, aliados às características do solo e a necessidade de utilização de máquinas pesadas para continuidade dos trabalhos, o local não apresenta estabilidade adequada para o desenvolvimento necessário e seguro das atividades inerentes à demolição”, acrescentou o engenheiro Civil, Ambiental e de Segurança do Trabalho Giuliano Battisti, gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES.>

Dano no prédio vizinho

Em vistoria adicional, os especialistas do Crea-ES também identificaram danos em um imóvel vizinho, antiga sede do DIO. “O impacto da queda da estrutura do ginásio causou trincas em alvenarias e avarias em ao menos três pilares, indicando potenciais riscos estruturais que precisam ser avaliados com urgência. Determinamos a empresa responsável pela obra que suspenda quaisquer serviços ou atividades no local até que seja elaborado um Laudo Técnico Conclusivo que comprove a estabilidade estrutural do imóvel”, disse o presidente da autarquia. >

Em nota, a Ceturb disse que "o laudo atestando as condições estruturais do edifício, antiga sede do DIO/ES, já está sendo providenciado. O edifício pertence ao Governo do Estado e está cedido à Ceturb, para que abrigue a Companhia, após as obras de reforma, modernização e adequação de acessibilidade nas instalações".>

Em nota enviada na manhã desta quarta-feira (21), a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) informou que "em relação à parede que ainda está no local, foi solicitado um plano detalhado de demolição da mesma. Assim que o plano estiver pronto e for aprovado pela Sesport, o documento será enviado ao Crea-ES. Após a liberação da entidade, as atividades começarão imediatamente".>

Atualização 20/05/2025 - 20:40hrs O texto anterior dizia que o prédio vizinho ao ginásio era da Seger, como informado pela Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES). No entanto, a edificação está cedida para a Ceturb. A reportagem foi atualizada com essa informação e com a nota da pasta sobre o caso.

