ES teve redução no número de mortes pela Covid-19 em setembro Crédito: Arte Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Covid-19: número de mortes no ES cai em setembro e é o menor desde abril

O número de mortes de setembro (387) é menor que o registrado em maio, quando a curva do avanço da pandemia estava em subida e 511 óbitos foram registrados. Até esta quarta-feira (30), 3.545 pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19 no Estado

Ainda assim a população precisa ficar em alerta, já que a taxa de transmissão, que mede a velocidade na qual o vírus se dissemina na população, voltou a subir, principalmente na Grande Vitória. A região, agora, possui o Rt maior do que os municípios do interior do Estado , de acordo com dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE).

Informações extraídas do Painel Covid-19, na última segunda-feira (21), indicam que a atual taxa de transmissão da doença no Estado é 0.7, quando 100 pessoas transmitem o vírus para outras 70. Na Grande Vitória é 0.86. Neste cenário, 100 pessoas infectam 86. No interior, é 0.61, quando 100 passam a Covid para outras 61.

As reduções dos números de novos casos e de óbitos também são indicadores utilizados para a atualização da Matriz de Risco da Covid-19, elaborada pelo Governo do Estado e que pode indicar restrições ao funcionamento de atividades econômicas nos municípios do Espírito Santo. Atualmente, o Mapa de Risco possui 75 municípios em risco baixo de contaminação pelo coronavírus e apenas 3 em risco moderado

GOVERNO ALERTA POPULAÇÃO

Apesar da redução dos indicadores, o goverador Renato Casagrande afirmou que pode voltar a aplicar restrições para as atividades econômicas e sociais no Estado, caso o número de mortes pelo coronavírus volte a crescer. Durante um evento na segunda-feira (28), o governador fez um alerta em relação às aglomerações, que, segundo ele, tem sido "exageradas" nos últimos dias e alegou que o resultado disso pode ser visto no aumento da taxa de transmissão.

"Com a taxa de transmissão aumentando, vai aumentar a ocupação dos leitos e os óbitos. Bom compreender que não resolvemos a pandemia, a pandemia está presente e precisamos contar com a responsabilidade de cada um de nós. Se a gente quiser que as atividades econômicas e sociais continuem funcionando, precisamos mudar nosso comportamento. Se não mudar, daqui a pouco teremos que tomar medidas restritivas porque a matriz de risco aponta: se aumentar óbito, vamos ter que de novo fechar", declarou.

Com isso, o governador decretou, nesta terça-feira (29), novo estado de calamidade pública no Espírito Santo por conta da pandemia do coronavírus. O decretou tem validade de 180 dias. Entrou em vigor hoje (30) e, com isso, o Governo do Estado pode fazer obras e comprar equipamentos necessários para o combate ao avanço da pandemia sem a necessidade de licitação.

Isso permite medidas para diminuir os efeitos do coronavírus de forma mais rápida, diminuindo a burocracia nas compras e obras executadas que possuem relação com a pandemia. É importante frisar que a medida não interfere no funcionamento das atividades econômicas.

Para justificar o decreto, o governador diz que o Estado já soma mais de 3 mil mortos entre os mais de 120 mil contaminados pelo coronavírus. Ele ainda cita "a necessidade do Estado do Espírito Santo em dar uma resposta célere para evitar a proliferação da Covid-19" e a "necessidade de ações para assistir a quantidade de infectados" e de "fortalecer estruturas de atendimento e controle aos afetados".

MUDANÇA NA TESTAGEM DE CASOS

O teste será aplicado em qualquer pessoa com sintomas, independente da idade e da presença ou não de comorbidades. O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse, na ocasião, que o teste poderá ser feito em qualquer serviço de saúde municipal ou estadual que seja porta aberta e que tenha fluxos definidos para a coleta do material biológico necessário ao procedimento.