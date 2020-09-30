O Espírito Santo fechou o mês de setembro com 387 mortes provocadas pelo novo coronavírus, representando uma redução de 36,9% em relação ao mês de agosto, quando 614 pessoas perderam a vida no Estado. O número de óbitos no mês também é o menor já registrado desde abril, quando foram contabilizadas 93 mortes, de acordo com os dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Saúde do Espírito Santo.
Covid-19: número de mortes no ES cai em setembro e é o menor desde abril
O número de mortes de setembro (387) é menor que o registrado em maio, quando a curva do avanço da pandemia estava em subida e 511 óbitos foram registrados. Até esta quarta-feira (30), 3.545 pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19 no Estado.
O governo do Estado alterou o método e intensificou a testagem, permitindo que qualquer pessoa que apresente sintomas gripais realize o teste. Apesar disso, o número de novos casos de coronavírus também teve queda de agosto para setembro. No mês anterior, o Painel Covid-19 registrou 28.023 pessoas infectadas pela Covid-19, contra 20.227 neste mês.
Ainda assim a população precisa ficar em alerta, já que a taxa de transmissão, que mede a velocidade na qual o vírus se dissemina na população, voltou a subir, principalmente na Grande Vitória. A região, agora, possui o Rt maior do que os municípios do interior do Estado, de acordo com dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE).
Informações extraídas do Painel Covid-19, na última segunda-feira (21), indicam que a atual taxa de transmissão da doença no Estado é 0.7, quando 100 pessoas transmitem o vírus para outras 70. Na Grande Vitória é 0.86. Neste cenário, 100 pessoas infectam 86. No interior, é 0.61, quando 100 passam a Covid para outras 61.
Os números atualizados nesta quarta-feira (30) pela Sesa apontam que o Espírito Santo possui 3.545 mortes e 131.490 casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 776 novos casos e 7 óbitos.
As reduções dos números de novos casos e de óbitos também são indicadores utilizados para a atualização da Matriz de Risco da Covid-19, elaborada pelo Governo do Estado e que pode indicar restrições ao funcionamento de atividades econômicas nos municípios do Espírito Santo. Atualmente, o Mapa de Risco possui 75 municípios em risco baixo de contaminação pelo coronavírus e apenas 3 em risco moderado.
GOVERNO ALERTA POPULAÇÃO
Apesar da redução dos indicadores, o goverador Renato Casagrande afirmou que pode voltar a aplicar restrições para as atividades econômicas e sociais no Estado, caso o número de mortes pelo coronavírus volte a crescer. Durante um evento na segunda-feira (28), o governador fez um alerta em relação às aglomerações, que, segundo ele, tem sido "exageradas" nos últimos dias e alegou que o resultado disso pode ser visto no aumento da taxa de transmissão.
"Com a taxa de transmissão aumentando, vai aumentar a ocupação dos leitos e os óbitos. Bom compreender que não resolvemos a pandemia, a pandemia está presente e precisamos contar com a responsabilidade de cada um de nós. Se a gente quiser que as atividades econômicas e sociais continuem funcionando, precisamos mudar nosso comportamento. Se não mudar, daqui a pouco teremos que tomar medidas restritivas porque a matriz de risco aponta: se aumentar óbito, vamos ter que de novo fechar", declarou.
Com isso, o governador decretou, nesta terça-feira (29), novo estado de calamidade pública no Espírito Santo por conta da pandemia do coronavírus. O decretou tem validade de 180 dias. Entrou em vigor hoje (30) e, com isso, o Governo do Estado pode fazer obras e comprar equipamentos necessários para o combate ao avanço da pandemia sem a necessidade de licitação.
Isso permite medidas para diminuir os efeitos do coronavírus de forma mais rápida, diminuindo a burocracia nas compras e obras executadas que possuem relação com a pandemia. É importante frisar que a medida não interfere no funcionamento das atividades econômicas.
Para justificar o decreto, o governador diz que o Estado já soma mais de 3 mil mortos entre os mais de 120 mil contaminados pelo coronavírus. Ele ainda cita "a necessidade do Estado do Espírito Santo em dar uma resposta célere para evitar a proliferação da Covid-19" e a "necessidade de ações para assistir a quantidade de infectados" e de "fortalecer estruturas de atendimento e controle aos afetados".
MUDANÇA NA TESTAGEM DE CASOS
O governo, porém, ainda espera um aumento no número de casos de coronavírus notificados pela Sesa. Isso porque a pasta anunciou, no último dia 14, que o método de testagem será modificado e qualquer pessoa no Espírito Santo que apresentar algum sintoma respiratório, característico de casos suspeitos da Covid-19, será submetido ao teste.
O teste será aplicado em qualquer pessoa com sintomas, independente da idade e da presença ou não de comorbidades. O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse, na ocasião, que o teste poderá ser feito em qualquer serviço de saúde municipal ou estadual que seja porta aberta e que tenha fluxos definidos para a coleta do material biológico necessário ao procedimento.
"Nós estamos publicando a nova nota técnica voltando a testar todos os pacientes sintomáticos independe de idade, independente de comodidade para que façam investigação laboratorial nos serviços de saúde pública do Estado", afirmou.