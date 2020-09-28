Casagrande sobre aglomerações: 'Daqui a pouco teremos que tomar medidas restritivas'

Renato Casagrande participou do evento de lançamento da segunda fase do CNH Social Crédito: Reprodução/ Youtube

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , afirmou, na manhã desta segunda-feira (28), que vai ter que fechar de novo atividades econômicas e sociais caso as mortes pelo novo coronavírus voltem a crescer no Estado. A taxa de transmissão do coronavírus aumentou, de acordo com o governador, que fez um alerta sobre as aglomerações vistas no fim de semana em praias e na Região Serrana.

"Com a taxa de transmissão aumentando, vai aumentar a ocupação dos leitos e os óbitos. Bom compreender que não resolvemos a pandemia, a pandemia está presente e precisamos contar com a responsabilidade de cada um de nós. Se a gente quiser que as atividades econômicas e sociais continuem funcionando, precisamos mudar nosso comportamento. Se não mudar, daqui a pouco teremos que tomar medidas restritivas porque a matriz de risco aponta: se aumentar óbito, vamos ter que de novo fechar", declarou Casagrande.

De acordo com o governador, a taxa de transmissão subiu porque a aglomeração tem sido "exagerada" nos últimos dias. "A gente viu no fim de semana praias lotadas, montanhas lotadas e festas, infelizmente. A gente viu no feriado também aglomerações grandes e o resultado já está aparecendo de forma negativa: taxa de transmissão aumentando", destacou o chefe do Executivo.

TAXA DE TRANSMISSÃO