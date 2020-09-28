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Pandemia de Covid-19

Casagrande sobre aglomerações: 'Daqui a pouco teremos que tomar medidas restritivas'

O governador Renato Casagrande destacou que taxa de transmissão da Covid-19 voltou a subir no Estado e disse que voltará a restringir atividades econômicas e sociais caso as mortes pela doença voltem a crescer no Estado

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 11:47
Casagrande também fez alerta sobre aumento da taxa de transmissão de coronavírus
Renato Casagrande participou do evento de lançamento da segunda fase do CNH Social Crédito: Reprodução/ Youtube
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou, na manhã desta segunda-feira (28), que vai ter que fechar de novo atividades econômicas e sociais caso as mortes pelo novo coronavírus voltem a crescer no Estado. A taxa de transmissão do coronavírus aumentou, de acordo com o governador, que fez um alerta sobre as aglomerações vistas no fim de semana em praias e na Região Serrana.
A declaração foi dada durante evento de lançamento da segunda fase do programa CNH Social, que concede carteiras de motorista de graça no Espírito Santo.

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"Com a taxa de transmissão aumentando, vai aumentar a ocupação dos leitos e os óbitos. Bom compreender que não resolvemos a pandemia, a pandemia está presente e precisamos contar com a responsabilidade de cada um de nós. Se a gente quiser que as atividades econômicas e sociais continuem funcionando, precisamos mudar nosso comportamento. Se não mudar, daqui a pouco teremos que tomar medidas restritivas porque a matriz de risco aponta: se aumentar óbito, vamos ter que de novo fechar", declarou Casagrande.
De acordo com o governador, a taxa de transmissão subiu porque a aglomeração tem sido "exagerada" nos últimos dias. "A gente viu no fim de semana praias lotadas, montanhas lotadas e festas, infelizmente. A gente viu no feriado também aglomerações grandes e o resultado já está aparecendo de forma negativa: taxa de transmissão aumentando", destacou o chefe do Executivo.

TAXA DE TRANSMISSÃO

A taxa de transmissão (RT) do novo coronavírus na Grande Vitória aumentou e está maior que nos municípios do interior do Espírito Santo. Dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) apontam que a diferença não era percebida, pelo menos, desde o dia 10 de julho.
Informações extraídas no Painel Covid-19 na última segunda-feira (21) indicam que a atual taxa de transmissão da Covid-19 no Estado é 0.7, quando 100 pessoas transmitem o vírus para outras 70. Na Grande Vitória é 0.86. Neste cenário, 100 pessoas infectam 86. No interior, é 0.61, quando 100 passam a Covid para 61. Os números avaliados no dia 17 deste mês demonstram que no último dia 4 a taxa do Estado era de 0.47, quando 100 pessoas transmitiam o vírus para outras 47. Na Grande Vitória, era 0.41, sendo que 100 pessoas infectavam outras 41. No interior a taxa estava em 0.52, quando 100 passavam a Covid-19 para outras 52.

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