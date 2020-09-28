Inscrições do programa serão reabertas nesta segunda-feira 28 Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo A Gazeta

Your browser does not support the audio element. CNH Social - 4.5 mil novas vagas para quem quer carteira de graça no ES

O programa oferece carteiras de motorista de graça no Estado, possibilitando a primeira habilitação ou, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria no documento.

O prazo de inscrições da segunda fase vai até o dia 7 de outubro. Os detalhes foram divulgados em um evento, na manhã desta segunda-feira, que contou com a participação do governador Renato Casagrande

As inscrições serão feitas exclusivamente no site do Detran . Para participar da seleção, o candidato precisa ter um cadastro ativo no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) lançado na Base Nacional até o dia 14 de agosto de 2020.

De acordo com uma instrução de serviço publicada no Diário Oficial do Estado, a relação final de selecionados será divulgada no dia 13 de outubro, no site do Detran, e o programa ainda terá uma lista de suplentes - o chamamento dos candidatos "reservas" acontecerá no dia 16 de novembro.

Em seu endereço eletrônico, o Detran explica que os inscritos são selecionados segundo critérios estabelecidos, como menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. Segundo o diretor-presidente do Detran-ES, Givaldo Vieira, o processo de seleção é digital e não tem intervenção humana. De acordo com ele, o programa movimenta cerca de R$ 8 milhões, entre centros de formação e clínicas.