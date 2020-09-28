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Detran-ES

CNH Social: 4,5 mil novas vagas para quem quer carteira de graça no ES

O programa oferece carteiras de motorista de graça no Estado, possibilitando a primeira habilitação ou, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria no documento

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 06:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 06:44
Desde o dia 25 de maio, o Detran-ES retomou algumas atividades no processo de habilitação
Inscrições do programa serão reabertas nesta segunda-feira 28 Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo A Gazeta
CNH Social - 4.5 mil novas vagas para quem quer carteira de graça no ES
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) abriu, nesta segunda-feira (28), as inscrições para preencher 4.500 vagas da segunda fase  do programa CNH Social em 2020.
O programa oferece carteiras de motorista de graça no Estado, possibilitando a primeira habilitação ou, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria no documento.
O prazo de inscrições da segunda fase vai até o dia 7 de outubro. Os detalhes foram divulgados em um evento, na manhã desta segunda-feira, que contou com a participação do governador Renato Casagrande
As inscrições serão feitas exclusivamente no site do Detran. Para participar da seleção, o candidato precisa ter um cadastro ativo no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) lançado na Base Nacional até o dia 14 de agosto de 2020.

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De acordo com uma instrução de serviço publicada no Diário Oficial do Estado, a relação final de selecionados será divulgada no dia 13 de outubro, no site do Detran, e o programa ainda terá uma lista de suplentes - o chamamento dos candidatos "reservas" acontecerá no dia 16 de novembro.
Em seu endereço eletrônico, o Detran explica que os inscritos são selecionados segundo critérios estabelecidos, como menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. Segundo o diretor-presidente do Detran-ES, Givaldo Vieira, o processo de seleção é digital e não tem intervenção humana. De acordo com ele, o programa movimenta cerca de R$ 8 milhões, entre centros de formação e clínicas.
Na primeira fase do programa deste ano, foram escolhidas 2.500 pessoas para passar pela formação e ganhar a habilitação. Em 2019, o Detran-ES afirmou que, até 2022, planeja oferecer 25 mil carteiras de motorista de graça no Estado - em 2019, foram 5 mil; agora em 2020, 7 mil (4.500 da segunda fase com mais 2.500 no primeiro semestre); em 2021, 8 mil CNHs; e em 2022 mais 5 mil. O programa possibilita a obtenção da primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro) e, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria A ou B e mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

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