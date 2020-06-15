Dá para tirar ou renovar a CNH na quarentena?

Há a necessidade de fazer o Comunicado de Venda de forma online e gratuita, ao acessar o site do Detran. De acordo com o órgão, o Comunicado de Venda é obrigatório e está previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O procedimento deve ser feito em até 30 dias após a venda do veículo para que o antigo proprietário se isente da responsabilidade civil ou criminal sobre ocorrências com o veículo após a venda, a exemplo de acidentes e infrações de trânsito.