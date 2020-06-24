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Permissão contestada

Governo revoga autorização dada Abin para acesso a dados da CNH

A revogação foi publicada em edição extra do Diário Oficial no final da manhã desta quarta-feira (24), se mantida Abim teria acesso à informações de brasileiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 15:17

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 15:17

O governo revogou autorização dada à Agência Brasileira de Inteligência (Abin), em 9 de março deste ano, para que tivesse acesso a dados dos sistemas e subsistemas informatizados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O Termo de Autorização permitia o compartilhamento de dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com a Abin. A revogação está publicada em edição extra do Diário Oficial publicada no final da manhã desta quarta-feira, 24.
CNH
CNH- Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como carteira de motorista Crédito: Radar Nacional
Essa permissão dada à Abin foi contestada em ação do PSB junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), que seria julgada nesta quarta.
Se mantida a autorização, a Abin teria acesso a informações de 76 milhões de brasileiros, como nome, filiação, endereço, telefone, dados dos veículos e foto do portador da carteira de motorista.
O PSB alega na ação que a medida viola o direito à privacidade, à proteção de dados pessoais e à autodeterminação informativa, além de afrontar a dignidade da pessoa humana.

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