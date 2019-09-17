25 mil carteiras de motorista de graça até 2022 no ES

Carteira de Habilitação Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) vai oferecer 25 mil carteiras de motorista de graça no Estado. A iniciativa, chamada de CNH Social, tem o objetivo de qualificar e habilitar motoristas de baixa renda que moram no Espírito Santo. Nesta terça-feira (17), o Governo do Estado lança a segunda fase do CNH Social 2019, ofertando nesta etapa 2,5 mil carteiras. Até 2022, ovai oferecer 25 mil carteiras de motorista de graça no Estado. A iniciativa, chamada de, tem o objetivo de qualificar e habilitar motoristas de baixa renda que moram no. Nesta terça-feira (17), olança a segunda fase do CNH Social 2019, ofertando nesta etapa 2,5 mil carteiras.

O programa possibilita a obtenção da primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro) e, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria A ou B e mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

Segunda etapa foi anunciada pelo Governo do Estado na manhã desta terça-feira (17) Crédito: Caique Verli

As inscrições serão feitas no site do Detran . Quem quiser o documento precisa saber ler e escrever, ter 18 anos ou mais, comprovar residência no Espírito Santo, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo Federal (com os dados atualizados até 16 de agosto) e ter renda familiar de até dois salários mínimos. O resultado sai no dia 30 de setembro.

O Estado também vai oferecer cursos especializados para os motoristas, como transporte de produtos perigosos; transporte escolar, transporte de passageiros, transporte de carga indivisível e transporte de veículos de emergência.

Através do projeto, o auxiliar de serviços gerais Márcio Jorge Figueiredo conseguiu mudar a categoria da carteira. "Agora vou trabalhar como motorista de caminhão, em uma empresa de entrega de bebidas. Espero ganhar mais nessa nova profissão e o projeto ajudou bastante", comentou.