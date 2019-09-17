25 mil carteiras de motorista de graça até 2022 no ES

Até 2022, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) vai oferecer 25 mil carteiras de motorista de graça no Estado. A iniciativa, chamada de CNH Social, tem o objetivo de qualificar e habilitar motoristas de baixa renda que moram no Espírito Santo. Nesta terça-feira (17), o Governo do Estado lança a segunda fase do CNH Social 2019, ofertando nesta etapa 2,5 mil carteiras.
O programa possibilita a obtenção da primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro) e, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria A ou B e mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).
As inscrições serão feitas no site do Detran. Quem quiser o documento precisa saber ler e escrever, ter 18 anos ou mais, comprovar residência no Espírito Santo, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo Federal (com os dados atualizados até 16 de agosto) e ter renda familiar de até dois salários mínimos. O resultado sai no dia 30 de setembro.
O Estado também vai oferecer cursos especializados para os motoristas, como transporte de produtos perigosos; transporte escolar, transporte de passageiros, transporte de carga indivisível e transporte de veículos de emergência.
Através do projeto, o auxiliar de serviços gerais Márcio Jorge Figueiredo conseguiu mudar a categoria da carteira. "Agora vou trabalhar como motorista de caminhão, em uma empresa de entrega de bebidas. Espero ganhar mais nessa nova profissão e o projeto ajudou bastante", comentou.