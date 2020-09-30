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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.545 mortes e mais de 131 mil casos

Vila Velha permanece à frente com 18.211 registros da doença, seguida por Vitória (16.040), Serra (15.966) e Cariacica (11.968)

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 16:39
Arte covid-19 para capa do site
Foram registradas 7 mortes em 24 horas Crédito: Divulgação
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.545 mortes e 131.490 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (30). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 776 novos casos e 7 óbitos.
Vila Velha permanece à frente com 18.211 registros da doença, seguida por Vitória (16.040), Serra (15.966) e Cariacica (11.968). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.268 moradores infectados, seguido por Praia da Costa (1.986) e Itapuã (1.338), ambos em Vila Velha.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 121.026 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 388.180 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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