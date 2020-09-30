Coronavírus: ES registra 3.545 mortes e mais de 131 mil casos

Vila Velha permanece à frente com 18.211 registros da doença, seguida por Vitória (16.040), Serra (15.966) e Cariacica (11.968). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.268 moradores infectados, seguido por Praia da Costa (1.986) e Itapuã (1.338), ambos em Vila Velha.

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 121.026 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 388.180 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.