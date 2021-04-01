Covid-19: novo mapa deve trazer Grande Vitória em risco extremo

Novo Mapa de Risco deve ser apresentado nesta sexta-feira (2) Crédito: Teddy Rawpixel/Rawpixel/Montagem Editoria visual

A proposta analisada pelo Executivo estadual é de que, a partir da próxima segunda-feira (05), cada cidade possa ser identificada como risco baixo, moderado, alto ou extremo. A previsão é de que a Grande Vitória seja tratada como uma região única e caracterizada como risco extremo.

Ao anunciar que o Estado entraria em regime de quarentena a partir do dia 18 de março, o governador Renato Casagrande explicou que as ações foram determinadas para tentar conter o avanço do número de óbitos, de contágios e da ocupação de leitos hospitalares causados pelo novo coronavírus. "Estamos vivendo o pior momento da pandemia", reforçou, no dia 16 de março.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , o mapa de risco é uma estratégia estadual para demonstrar o real risco que cada cidade capixaba tem para a transmissão da Covid-19, e que define medidas por municípios a partir do cruzamento de dados sobre testagem, casos ativos, óbitos e ocupação hospitalar.

O governo estadual informou que todas as medidas a serem adotadas na atualização do Mapa de Risco estão sendo discutidas pela Sala de Situação para apresentação do mapa com previsão dessa sexta-feira (2).

"A Sesa ressalta que as medidas a serem tratadas serão válidas na próxima segunda-feira (05) em todo Estado, após finalização dos 18 dias de quarentena. Além disso, há a previsão de que nesta próxima atualização os municípios da Grande Vitória devam continuar no risco extremo e serem tratados como uma única região", informou a Sesa, por nota.

REGRAS DO RISCO DO EXTREMO

Desde a determinação de quarentena iniciada no dia 18 de março com previsão de término para o próximo domingo (4), todos os 78 municípios do Estado foram classificados como risco extremo para o contágio do novo coronavírus. Até o Domingo de Páscoa, estabelecimentos comerciais atacadistas, lojas de material de construção, oficinas e lojas de veículos, agências bancárias (com exceção de atendimento para auxílio), casas lotéricas e atividade de pesca no mar não podem funcionar. Neste período, o governador Renato Casagrande também determinou que o serviço de transporte de pessoas, municipal e metropolitano fosse suspenso, assim como o intermunicipal, o interestadual e o ferroviário.

Mas, se os municípios da Grande Vitória passarem a ser considerados como região única e forem classificados como risco extremo, quais serão as regras?

Questionado, o governo do Estado informou que "as medidas a serem adotadas na atualização do Mapa de Risco estão sendo discutidas pela Sala de Situação para apresentação do mapa com previsão dessa sexta-feira (2), pelo governo do Estado".

No entanto, no dia 10 de junho do ano passado, quando o Espírito Santo ainda registrava ocupação de 84% dos leitos de UTI, o governo estadual anunciou as medidas que deveria implementar no risco extremo, caso o sistema de saúde público alcançasse 90% de ocupação das vagas.

Quando apresentou o plano de "risco extremo", o governo mencionou a proibição de circulação de pessoas nas ruas entre 21h e 5h, limitação da circulação de pessoas nas ruas e multa por descumprimento das medidas estabelecidas pelo plano emergencial.

*Listamos algumas medidas que podem ser tomadas de acordo com o último planejamento de risco extremo divulgado pelo Governo do Estado. Evidentemente, muitas destas restrições podem ter sido revistas. E reiteramos que as próximas determinações serão divulgadas oficialmente na sexta-feira (02).

MEDIDAS - EIXO SOCIAL

LOCAIS PROIBIDOS Proibição de circulação entre 21h e 5h, exceto por emergências essenciais Profissionais de saúde, incluindo farmácias, segurança pública, privada, assistente social, funcionários de estabelecimentos essenciais estão autorizados a circular. Essa autorização será emitida pelo empregador no site da prefeitura O cidadão que transitar sem máscara será multado Todas as pessoas devem transitar com identidade e CPF e serão divididos em dois grupos Cultos e missas só poderão ocorrer on-line As pessoas ficarão proibidas de frequentar praias, calçadões, praças e similares

Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Luciney Araújo

MEDIDAS - EIXO TRANSPORTE PÚBLICO/LIMITES MUNICIPAIS

CARROS Fica permitido apenas para profissionais e prestadores de serviços essenciais em serviço Indústrias deverão providenciar o transporte dos funcionários Fica proibida a circulação intermunicipal, exceto para os prestadores de serviço Fica proibida a circulação de pessoas e automóveis particulares nos acessos intermunicipais entre municípios de risco extremo, bem como entre municípios e Estados vizinhos ao município de risco extremo

Movimentação na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

MEDIDAS - EIXO COMÉRCIO, SERVIÇOS E INDÚSTRIAS