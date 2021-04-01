Covid-19: novo mapa deve trazer Grande Vitória em risco extremo

A proposta analisada pelo Executivo estadual é de que, a partir da próxima segunda-feira (05), cada cidade possa ser identificada como risco baixo, moderado, alto ou extremo. A previsão é de que a Grande Vitória seja tratada como uma região única
e caracterizada como risco extremo.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
, o mapa de risco é uma estratégia estadual para demonstrar o real risco que cada cidade capixaba tem para a transmissão da Covid-19, e que define medidas por municípios a partir do cruzamento de dados sobre testagem, casos ativos, óbitos e ocupação hospitalar.
O governo estadual informou que todas as medidas a serem adotadas na atualização do Mapa de Risco estão sendo discutidas pela Sala de Situação para apresentação do mapa com previsão dessa sexta-feira (2).
"A Sesa ressalta que as medidas a serem tratadas serão válidas na próxima segunda-feira (05) em todo Estado, após finalização dos 18 dias de quarentena. Além disso, há a previsão de que nesta próxima atualização os municípios da Grande Vitória devam continuar no risco extremo e serem tratados como uma única região", informou a Sesa, por nota.
Desde a determinação de quarentena iniciada no dia 18 de março com previsão de término para o próximo domingo (4), todos os 78 municípios do Estado foram classificados como risco extremo para o contágio do novo coronavírus. Até o Domingo de Páscoa, estabelecimentos comerciais atacadistas, lojas de material de construção, oficinas e lojas de veículos, agências bancárias (com exceção de atendimento para auxílio), casas lotéricas e atividade de pesca no mar não podem funcionar. Neste período, o governador Renato Casagrande também determinou que o serviço de transporte de pessoas, municipal e metropolitano fosse suspenso, assim como o intermunicipal, o interestadual e o ferroviário.
Mas, se os municípios da Grande Vitória passarem a ser considerados como região única e forem classificados como risco extremo, quais serão as regras?
Questionado, o governo do Estado informou que "as medidas a serem adotadas na atualização do Mapa de Risco estão sendo discutidas pela Sala de Situação para apresentação do mapa com previsão dessa sexta-feira (2), pelo governo do Estado".
Quando apresentou o plano de "risco extremo", o governo mencionou a proibição de circulação de pessoas nas ruas entre 21h e 5h, limitação da circulação de pessoas nas ruas e multa por descumprimento das medidas estabelecidas pelo plano emergencial.
*Listamos algumas medidas que podem ser tomadas de acordo com o último planejamento de risco extremo divulgado pelo Governo do Estado. Evidentemente, muitas destas restrições podem ter sido revistas. E reiteramos que as próximas determinações serão divulgadas oficialmente na sexta-feira (02).