Covid-19: ES registra 13.524 mortes e 848.235 casos confirmados

O Espírito Santo chegou nesta segunda-feira (31) ao total de 13.524 mortes e 848.235 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Segundo dados do Painel Covid-19, foram registrados quase 14 mil casos em 24 horas no Estado, que atravessa a quarta onda da pandemia em função da variante Ômicron.
Nesta segunda-feira, 13.896 novas infecções e 34 mortes foram registradas em 24 horas, conforme atualização diária do Painel Covid-19 feita pela Secretaria de Estado da Saúde. Em nota enviada à reportagem de A Gazeta na tarde desta segunda-feira, a Sesa informou que, desse total de óbitos, 15 correspondem a mortes ocorridas nesta semana, 16 são referentes à semana passada, "e os demais óbitos ocorreram nos últimos 14 dias e estavam aguardando conclusão".
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 107.520. Na sequência, aparece Vila Velha (97.637), seguida por Vitória (88.145) e Cariacica (70.888). Na quinta posição está Linhares (43.922), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 14.132 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 11.142. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 8.165 contaminações.
Até esta segunda, mais de 2,9 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 686.333 desde o início da pandemia, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 1,59% no Estado.