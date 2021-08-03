Corregedoria condena PM que deu tapa na cara de frentista em Vila Velha

Policial deu tapa na cara do frentista e apontou a arma para ele em janeiro de 2020 Crédito: Reprodução | TV Gazeta

A princípio, ele foi responsabilizado pelas acusações e receberia uma suspensão, prevista no caso de transgressões graves. No entanto, devido ao bom histórico e de atenuantes, a punição foi reclassificada para uma repreensão, que consiste em uma "censura enérgica publicada em boletim interno".

Em nota, a Polícia Militar informou que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o sargento foi concluído e homologado na semana passada e ressaltou que "toda sanção disciplinar aplicada a militares poderá acarretar consequências futuras na respectiva carreira de policial militar".

A reportagem de A Gazeta pediu detalhes sobre o processo e a punição dada ao sargento. Assim que houver novo retorno da Polícia Militar, a reportagem será atualizada.

TAMBÉM CONDENADO NA JUSTIÇA

No início do mês passado, o sargento Clemilson Silva de Freitas foi condenado à prisão pelos crimes de lesão corporal leve (Artigo 209), injúria real (Artigo 217) e ameaça (Artigo 223), todos do Código Penal Militar. Ao todo, a Justiça determinou que ele cumprisse um ano e cinco meses de reclusão, inicialmente, em regime aberto.

Apesar da sentença, o juiz Getulio Marcos Pereira Neves concedeu um "benefício de suspensão". Na prática, o policial não precisará ir para um presídio se cumprir as três medidas previstas, que incluem, por exemplo, a proibição de frequentar bares. Desta forma, o militar continua trabalhando normalmente

RELEMBRE O CASO

Em 23 de janeiro de 2020, o frentista Joelcio Rodrigues dos Santos chegou para trabalhar em um posto de combustível localizado da Praia de Itaparica e foi surpreendido pela presença do policial — que o esperava e teria voltado ao estabelecimento para tirar satisfações devido a um atendimento "ruim" prestado na noite anterior.

Segundo a vítima, os xingamentos e as ameaças começaram depois do pedido para que o sargento descesse da moto para que o abastecimento fosse feito. Ato que é de praxe do local, por motivos de segurança. “No outro dia, assim que bati o ponto, ele veio atrás, perguntou se eu lembrava dele e começou a me bater”, contou na época.

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