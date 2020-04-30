A evolução de mortes por coronavírus no Espírito Santo é diária Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES: Estado registra, em média, duas mortes por dia

O Espírito Santo registra hoje, em média, duas mortes por dia em decorrência do novo coronavírus . O primeiro óbito provocado pela Covid-19 no Estado é do dia 20 de março e, agora, já são 84 pessoas que morreram com o diagnóstico da doença em território capixaba.

Conforme levantamento no Painel Covid-19, ferramenta do governo que atualiza informações sobre a evolução da doença, da primeira para a segunda morte passaram-se cinco dias. A partir de então, praticamente todos os dias foram confirmados óbitos. Somente em 27 de março e 10 de abril não houve casos fatais, enquanto 4 e 17 de abril tiveram mais mortes, com seis registros cada.

Vale lembrar que tanto a confirmação dos casos quanto as mortes são divulgadas ao público externo na data em que sai o resultado laboratorial positivo para a doença. Por essa razão, já houve momentos em que foram contabilizados 14 óbitos em um só dia. No painel, contudo, a informação é lançada na data referente à coleta da amostra do paciente ou de encerramento do caso.