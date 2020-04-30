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Evolução da pandemia

Coronavírus no ES: Estado registra, em média, duas mortes por dia

Desde a confirmação do primeiro óbito por Covid-19, há 40 dias, 84 pessoas já morreram em decorrência da doença no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 15:50

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 15:50

Efeito do coronavírus na economia mundial
A evolução de mortes por coronavírus no Espírito Santo é diária Crédito: Divulgação
Coronavírus no ES: Estado registra, em média, duas mortes por dia
O Espírito Santo registra hoje, em média,  duas mortes por dia em decorrência do novo coronavírus. O primeiro óbito provocado pela Covid-19 no Estado é do dia 20 de março e, agora, já são 84 pessoas que morreram com o diagnóstico da doença em território capixaba. 
Conforme levantamento no Painel Covid-19, ferramenta do governo que atualiza informações sobre a evolução da doença, da primeira para a segunda morte passaram-se cinco dias. A partir de então, praticamente todos os dias foram confirmados óbitos. Somente em 27 de março e 10 de abril não houve casos fatais, enquanto 4 e 17 de abril tiveram mais mortes, com seis registros cada. 
Vale lembrar que tanto a confirmação dos casos quanto as mortes são divulgadas ao público externo na data em que sai o resultado laboratorial positivo para a doença. Por essa razão, já houve momentos em que foram contabilizados 14 óbitos em um só dia. No painel, contudo, a informação é lançada na data referente à coleta da amostra do paciente ou de encerramento do caso.

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Assim, a primeira morte que havia sido oficialmente divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), de um paciente de 57 anos no dia 1º de abril,  se somou a outra naquela data e, no acumulado do período a partir de 20 de março, era de fato a 12ª ocorrência fatal.

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Essa diferença ocorreu, e ainda poderá ser registrada em outros momentos, porque em algumas situações o paciente morre de uma Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) sem ainda ter o teste positivo para a Covid-19. A pessoa é classificada como caso suspeito e são coletadas amostras para análise, mesmo depois do óbito. No dia que a Sesa informou sobre a provável primeira morte, havia outras quatro em investigação. 

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