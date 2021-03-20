Coronavírus: ES registra 6.907 mortes e passa de 357 mil casos

Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19 Crédito: Pixabay

Mais 19 mortes foram registradas no Espírito Santo neste sábado (20), totalizando 6.907 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.281 novos casos, chegando a 357.763 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 45.235. Serra aparece em segundo, com 44.790 confirmações da doença, seguido por Vitória (39.070) e Cariacica (27.397).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.944 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.992), em Vila Velha.

Até este sábado (20), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 334.433, sendo 1.183 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 1,9% no Estado.

A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 199.649 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

QUARENTENA

As medidas estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19.