Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Enfrentamento da pandemia

Procon-ES multa bares que descumpriram medidas sanitárias em R$ 68 mil

Foram autuados quatro bares e restaurantes da Grande Vitória que vinham descumprindo regras de horário de funcionamento entre janeiro e março. Em um dos casos, a multa ultrapassou R$ 26 mil

Publicado em 18 de Março de 2021 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2021 às 21:15
Multa a estabelecimentos da Grande Vitória
A multa é resultado de uma fiscalização realizada nos estabelecimentos Crédito: Divulgação | Procon-ES
Procon do Espírito Santo multou em mais de R$ 68 mil quatro bares da Grande Vitória por descumprimento às regras restritivas estabelecidas pelas autoridades sanitárias destinadas a conter o avanço da Covid-19. As decisões foram expedidas nesta quinta-feira (18).
Dentre os estabelecimentos estão uma pizzaria, localizada no bairro Praia do Canto, em Vitória; uma cervejaria na Praia da Costa, em Vila Velha; e um bar localizado em Bairro de Fátima, na Serra, que receberam a pena de multa no valor de R$ 13.953,60 cada um. Um restaurante localizado na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, foi multado em R$ 26.833,82.
De acordo com o Procon, a multa é resultado de uma fiscalização realizada nos estabelecimentos entre os meses de janeiro e março. Os negócios foram autuados por descumprimento ao horário permitido para funcionamento, conforme os critérios estabelecidos pelas portarias editadas semanalmente pela Secretaria da Saúde (Sesa).

Veja Também

Como lojas e empresas de serviços podem funcionar na quarentena no ES

Casagrande vai anunciar pacote de socorro a empresas nesta sexta (19)

PIB do Espírito Santo cai 5,1% em 2020, primeiro ano de pandemia

Além de ter extrapolado o horário permitido para funcionamento, os estabelecimentos também foram autuados por falta de cartazes de orientação sobre medidas de prevenção ao novo coronavírus, falta de limitação de distanciamento mínimo de 1,5 metro nas filas e corredores, e ausência de faixas de marcação para limitação de distanciamento.
O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, ressaltou que o fornecedor tem o dever de zelar pela saúde do consumidor, respeitando e cumprindo as regras vigentes estabelecidas pelas autoridades sanitárias. “Vários processos da mesma natureza seguem tramitando e todo o comércio que descumprir as normas impostas sofrerá as sanções administrativas”, informou.
Já o diretor de Fiscalização do Procon-ES, Alvaro Araujo Valentim, acrescentou que o descumprimento de uma ou mais regras destinadas à proteção à saúde do consumidor representa infração gravíssima.
“Os estabelecimentos autuados pelo Procon-ES já haviam sido orientados pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar para que cumprissem efetivamente as regras impostas pelo decreto do governo estadual”, disse.
As multas aplicadas são convertidas ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (FEDC). Segundo o Procon, as fiscalizações seguem sendo realizadas.

Veja Também

Prefeitos cobram de Bolsonaro ações para evitar falta insumos contra a Covid

71% apoiam restrição de comércio e serviços contra Covid-19, diz Datafolha

TJ e MP retomam medidas restritivas para frear avanço da Covid no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 Procon Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados