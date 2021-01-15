Confira dicas para se proteger da Covid-19 durante o Enem

PROCURE O DISTANCIAMENTO

Ethel recomenda que os alunos levem três máscaras para a prova e faça a troca durante o tempo em que estiver fazendo a avaliação. "Quando a gente respira, criamos um certa umidade. Não fique todo tempo com a mesma máscara", ressaltou.

A epidemiologista lembrou que quanto maior o tempo sem máscara, maior o risco de contaminação. Por isso, ela diz que caso o aluno opte por se alimentar, "tire rapidamente a máscara". "Fique o maior tempo possível protegido", completou.

Quando chegar ao local de prova, vá direto para a sua sala. A ideia, segundo Ethel, é evitar ficar próximo a outras pessoas, seja na chegada, saída ou durante a prova.

De acordo com a especialista, as janelas devem ficar abertas. "Acredito que os fiscais estejam sendo orientados para isso. Precisamos ter o ar circulando", disse.

"Leve o álcool gel e frequentemente passe nas mãos", diz Ethel. Segundo ela, lavar as mãos ao chegar no local de prova é o ideal, principalmente se você, aluno, utilizou o transporte público. "Toda vez que alguém te entregar algo, use o álcool em gel. Evite tocar em superfícies, assim como o cabelo e os olhos" explica.