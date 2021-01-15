Confira dicas para se proteger da Covid-19 durante o Enem

Mesmo após protestos de alunos e contestações na Justiça, o Inep manteve o posicionamento e confirmou a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em quase todo o Brasil para os dois próximos domingos, dias 17 e 24 de janeiro - o único local onde não haverá avaliação é o Amazonas que vive um colapso na saúde. Em meio a um aumento no número de mortes em decorrência do novo coronavírus no país, estudantes devem se preocupar não apenas com o desempenho na prova, que pode garantir a entrada na universidade, mas também com a segurança, evitando o contágio da Covid-19.
Segundo dados do Inep, 5.783.357 pessoas se inscreveram para o exame.
Nos dias 17 e 24, alunos farão as provas presenciais, no modelo impresso. Já nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, acontecerá a edição digital do Enem, também de forma presencial.
Mas diante de números em crescimento, dividindo a atenção com a importância do exame, o que os alunos podem fazer para evitar o contágio?
Ao jornalista Fábio Botacin, da Rádio CBN Vitória, a Doutora em Epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel, cita a importância da limpeza das mãos e de levar máscaras extras para a prova, entre outros cuidados.
A especialista lembrou que a movimentação de pessoas nos dias da prova é um risco para o contágio da doença. "Muitas pessoas podem estar assintomáticas ou no período pré-sintomático, por isso os cuidados", afirmou.
PROCURE O DISTANCIAMENTO
Ethel recomenda que os alunos levem três máscaras para a prova e faça a troca durante o tempo em que estiver fazendo a avaliação. "Quando a gente respira, criamos um certa umidade. Não fique todo tempo com a mesma máscara", ressaltou.
A epidemiologista lembrou que quanto maior o tempo sem máscara, maior o risco de contaminação. Por isso, ela diz que caso o aluno opte por se alimentar, "tire rapidamente a máscara". "Fique o maior tempo possível protegido", completou.
Quando chegar ao local de prova, vá direto para a sua sala. A ideia, segundo Ethel, é evitar ficar próximo a outras pessoas, seja na chegada, saída ou durante a prova.
De acordo com a especialista, as janelas devem ficar abertas. "Acredito que os fiscais estejam sendo orientados para isso. Precisamos ter o ar circulando", disse.
"Leve o álcool gel e frequentemente passe nas mãos", diz Ethel. Segundo ela, lavar as mãos ao chegar no local de prova é o ideal, principalmente se você, aluno, utilizou o transporte público. "Toda vez que alguém te entregar algo, use o álcool em gel. Evite tocar em superfícies, assim como o cabelo e os olhos" explica.
O conselho é o mesmo desde o início da pandemia: "Fique um metro e meio, dois metros de distância das outras pessoas. Observe a distância para todos os lados, como um raio", lembra Ethel Maciel.