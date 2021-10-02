Como será o tempo integral nas escolas municipais de Vitória

Vitória adota quer implantar tempo integral de forma gradual Crédito: Jansen Lube/PMV

Atualmente, quatro Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) já experimentam a jornada ampliada. Com a legislação do tempo integral aprovada, elas também passarão a contar com uma prática pedagógica diferente. A secretária municipal da Educação, Juliana Rohsner, aponta que as unidades atendem crianças de seis meses a 5 anos e, considerando a etapa de ensino, não são oferecidas disciplinas, mas "campos de experiências" - linguagem, processos investigativos, espaços temáticos e diferenças e diversidade.

Para 2022, a expectativa é abrir mais um Cmei com tempo integral e outras duas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs). Atualmente são três. Nestas unidades, que contemplam crianças a partir de 6 anos, além dos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tais como Português e Matemática, há uma parte diversificada que é aplicada justamente porque a jornada ampliada possibilita a prática.

Nesse contexto estão as disciplinas eletivas, ofertadas semestralmente pelas escolas. No cardápio, entre outras opções, estão aulas de música, clube de matemática, cinema e jogos africanos.

"O tempo integral tem princípios consolidados e o primeiro deles é a integralidade. Além do desenvolvimento cognitivo, com aulas de Português, Matemática, trata também da questão emocional, afetiva, tem atividades esportivas, culturais" Juliana Rohsner - Secretária municipal da Educação

Outro aspecto que a secretária considera imprescindível é o que se propõe a dar à criança e ao adolescente o protagonismo para as suas escolhas. Assim, o Projeto de Vida é uma disciplina no ensino fundamental e um conceito trabalhado de forma lúdica na educação infantil.

Também é primordial, segundo afirma Juliana, a metodologia de ensino que considera as vivências dos alunos. Ela cita como exemplo os estudantes da região de Goiabeiras que têm as paneleiras em sua comunidade, uma referência cultural do município.

"É importante olhar para o território, pensar no contexto. Esses alunos são filhos das paneleiras, vivem daquilo. Então, podemos falar da preservação do mangue, mostrar que aquele não é só lugar de exploração", exemplifica.

Questionada se a realidade dos estudantes não deveria ser a base também para o processo de aprendizagem nas escolas de ensino regular, Juliana reconhece que sim, mas afirma que a jornada nem sempre favorece a prática; os professores acabam limitados a executar o que é comum a todos. Por isso, ressalta a secretária, o tempo integral é tão importante e possibilita uma formação diferenciada, sobretudo para aqueles que não têm condições de usufruir de outros recursos, como espaços culturais ou ferramentas tecnológicas.

CONFIRA COMO É O TEMPO INTEGRAL EM VITÓRIA

Nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei)

Diferença e diversidade Na educação infantil, não há disciplinas em uma grade curricular. As atividades são desenvolvidas considerando campos de experiência para os pequenos. Desde essa etapa, também é trabalhado o Projeto de Vida de maneira lúdica para que comecem a perceber a importância de suas escolhas. Um dos campos de experiência é de Linguagem, no qual são desenvolvidas atividades motoras, musicais, culturais, de espaço e tempo. É uma metodologia para despertar a curiosidade das crianças como, por exemplo, de onde vem a chuva, para onde a água é levada e, daí, explorar outros temas, como a escassez hídrica, o consumo consciente. "Nenhuma pergunta é desperdiçada", ressalta Juliana Rohsner. Criação de espaços e de tempos dedicados à aprendizagem em ambientes temáticos, para desenvolver o conhecimento de maneira mais lúdica. As questões relacionadas às diferenças individuais e o respeito à diversidade são tratados desde a educação infantil.

Nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs)