Pais idosos: quais são as responsabilidades da família?

Quando os pais adquirem idade avançada, muitas vezes precisam de auxílio especial para algumas atividades e têm que contar com os filhos. Crédito: Divulgação/ Pexels

Quando os pais adquirem idade avançada, muitas vezes necessitam de auxílio especial para as mais variadas atividades e precisam contar com os filhos. A troca de responsabilidades, prevista no Estatuto do Idoso , envolve a adoção de hábitos diferentes, adaptações da rotina e novos pontos para dar atenção, entre outros fatores. E, em meio aos dilemas por conta dos ciclos da vida, quais são as responsabilidades com os mais velhos?

Confira a entrevista na íntegra: Em entrevista ao jornalista Mario Bonella, apresentador da CBN Vitória , a psicóloga Adriana Müller, comentarista do quadro CBN e a Família, explica que os idosos podem assumir diferentes níveis de dependência, principalmente por questões de saúde.

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Segundo a especialista, um novo ciclo da vida começa a partir dos 65 anos, incluindo problemas da saúde que podem surgir. É uma oportunidade de inverter os papéis. Os pais, que criaram os filhos, agora precisam de cuidados, que incluem o hábito simples de dar a mão para aprender a andar, uma maior atenção, o investimento afetivo e até, em algumas situações, suporte financeiro.

"Entretanto, algumas pessoas da família podem não assimilar a situação como uma retribuição, mas como um trabalho a mais. As pessoas podem estar em outro momento da vida, querendo aproveitar, sem a responsabilidade de ter um compromisso com os pais", explica.

Para que a experiência não seja ruim para os filhos nem para os pais, e não gerar atritos ou até mesmo brigas entre os familiares diante da indecisão e dúvida quanto a quem possui a responsabilidade de cuidar do idoso, é importante priorizar algumas atitudes que possibilitem o convívio familiar saudável.

"É importante ter uma conversa entre todos os irmãos e parentes, colocando quais são os pontos importantes para definir quais são as responsabilidades da família. Se os idosos estiverem em condições de ter a conversa, é necessário colocá-los no diálogo, afirmando o que eles precisam e o que não precisam no dia a dia", relata a especialista.

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