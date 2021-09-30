Quando os pais adquirem idade avançada, muitas vezes necessitam de auxílio especial para as mais variadas atividades e precisam contar com os filhos. A troca de responsabilidades, prevista no Estatuto do Idoso, envolve a adoção de hábitos diferentes, adaptações da rotina e novos pontos para dar atenção, entre outros fatores. E, em meio aos dilemas por conta dos ciclos da vida, quais são as responsabilidades com os mais velhos?
Em entrevista ao jornalista Mario Bonella, apresentador da CBN Vitória, a psicóloga Adriana Müller, comentarista do quadro CBN e a Família, explica que os idosos podem assumir diferentes níveis de dependência, principalmente por questões de saúde. Confira a entrevista na íntegra:
Entrevista - Pais idosos: quais são as responsabilidades da família?
Segundo a especialista, um novo ciclo da vida começa a partir dos 65 anos, incluindo problemas da saúde que podem surgir. É uma oportunidade de inverter os papéis. Os pais, que criaram os filhos, agora precisam de cuidados, que incluem o hábito simples de dar a mão para aprender a andar, uma maior atenção, o investimento afetivo e até, em algumas situações, suporte financeiro.
"Entretanto, algumas pessoas da família podem não assimilar a situação como uma retribuição, mas como um trabalho a mais. As pessoas podem estar em outro momento da vida, querendo aproveitar, sem a responsabilidade de ter um compromisso com os pais", explica.
Para que a experiência não seja ruim para os filhos nem para os pais, e não gerar atritos ou até mesmo brigas entre os familiares diante da indecisão e dúvida quanto a quem possui a responsabilidade de cuidar do idoso, é importante priorizar algumas atitudes que possibilitem o convívio familiar saudável.
"É importante ter uma conversa entre todos os irmãos e parentes, colocando quais são os pontos importantes para definir quais são as responsabilidades da família. Se os idosos estiverem em condições de ter a conversa, é necessário colocá-los no diálogo, afirmando o que eles precisam e o que não precisam no dia a dia", relata a especialista.
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Segundo a especialista, em todos os momentos de decisões envolvendo os cuidados e atividades cotidianas dos idosos é sempre a melhor opção optar pelo diálogo para decidirem em conjunto. "Muitas vezes, colocamos na cabeça a ideia de que, depois de certa idade, eles não estão aptos a tomar decisões. Mas se estiverem conscientes é bom integrá-los nas ações da família", explica.
Adriana ressalta que, para realizar a organização do cotidiano de uma pessoa idosa, é importante observar as necessidades e prioridades a serem exploradas. Além disso, a presença de uma rotina contribui para amenizar sintomas como ócio e ansiedade.
Com o envelhecimento, os movimentos tendem a ficar mais limitados e também começam a aparecer doenças degenerativas, como o Alzheimer, perda de memória, teimosia e oscilações no temperamento. "Mesmo com resistências, eles devem seguir as orientações médicas. Por isso é bom ter a responsabilidade de membros da família no acompanhamento a consultas médicas", conclui.