Médicos retiram tumor no cérebro de menina acordada no ES

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TV Gazeta Sul, esse procedimento é inédito no Sul do Espírito Santo. Em 2019, Yasmin Victoria Nascimento, de Cachoeiro de Itapemirim , recebeu um diagnóstico de que estava com um tumor no cérebro. A notícia chegou para a família após a garota sentir muita dor de cabeça e ter que passar por uma série de exames. Para retirá-lo, ela fez uma primeira cirurgia em 2020 e agora passou por uma segunda operação. Desta vez, acordada. De acordo com informações daesse procedimento é inédito no Sul do Espírito Santo.

"Tudo começou com dor de cabeça. Muitas das vezes nem precisava dar remédio, logo passava, até que teve um dia que a Yasmin deu uma crise dentro de casa. Nessa crise levei ela para o médico, chegando lá, ele fez um eletroencefalograma, achando que poderia ser epilepsia, só que o eletro não deu nada. Fizeram uma ressonância e descobrimos um tumor bem grande e que ela precisaria operar o mais rápido possível", conta a mãe, Gleciara Soares Motta.

Yasmin Victoria Nascimento Crédito: Diego Gomes

A notícia foi um susto para os familiares. Com apenas 10 anos, o diagnóstico deu conta de que a menina teria que passar por uma cirurgia muito delicada. A primeira operação ocorreu em fevereiro de 2020. Ela foi sedada e dormiu, para parte do tumor ser retirada. No entanto, por conta do risco de ocorrer alguma sequela, o médico optou por não fazer a cirurgia completa.

"De lá para cá, a gente veio acompanhando por ressonâncias, e ele (o tumor) veio evoluindo novamente" Gleciara Soares Motta - Mãe da criança operada

A CIRURGIA

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Após um ano e meio desde a primeira cirurgia, veio o maior desafio da adolescente: a operação para retirar o restante do tumor. Mas desta vez com Yasmin acordada. A iniciativa foi do neurocirurgião Rogério Pacheco, que optou por fazer o procedimento desta forma pensando na retirada total do tumor e em possíveis sequelas na vida da menina.

"Nós optamos por fazer a cirurgia com a paciente acordada porque era a chance que ela tinha de você fazer uma ressecção total ou muito próxima do total sem alguma sequela para uma paciente de 12 anos de idade", explica o médico.

"Eles perguntaram se eu estava pronta. Eu disse 'estou pronta, pode começar'" Yasmin Victoria Nascimento - Menina que passou pela cirurgia

Enquanto a menina estava acordada, ela era estimulada pelos médicos. Uma delas ficou ao lado de Yasmin com um tablet, mostrando algumas figuras e fazendo perguntas à garota.

O procedimento cirúrgico ao qual Yasmin foi submetida é raro e delicado. Ao todo, foram 10 horas de cirurgia e 11 especialistas diferentes. Na Região Sul do Espírito Santo, é a primeira vez que uma operação desta forma é realizada, segundo os médicos envolvidos no procedimento.

Agora, aos 12 anos de idade, com uma vida inteira pela frente e um futuro cheio de possibilidades, a Yasmin só quer aproveitar cada segundo junto das pessoas que ama.