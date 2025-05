Paradão

Avião cargueiro apresenta problemas após pousar no Aeroporto de Vitória

O Airbus A330-200F, matrícula N335QT, pertencente a Avianca, pousou no fim da noite da última segunda-feira (12) e desde então apresenta falha no sistema de abastecimento

Publicado em 15 de maio de 2025 às 19:13

Airbus A330-220F da colombiana Avianca Cargo é o maior avião operante no Aeroporto de Vitória Crédito: Vinícius Zagoto

Desde a noite da última segunda-feira (12), o maior avião que opera no Aeroporto de Vitória está parado e impossibilitado de decolar do terminal capixaba. O cargueiro da Avianca Cargo, um Airbus A330-200F, matrícula N335QT, apresentou um problema no sistema de abastecimento, o que impede a aeronave de receber combustível e consequentemente decolar com destino a Bogotá, na Colômbia. A informação foi confirmada por uma fonte à reportagem de A Gazeta. >

Devido à gravidade do problema, foi necessário trazer um mecânico diretamente de Cali para tentar realizar o reparo. >

Apesar do incidente, a operação e transporte de passageiros não foi afetada na Capital do ES, visto que a aeronave não ocupa espaço das companhias que realizem este tipo de serviço.>

Leia mais Pouso de helicóptero ao lado de escola intriga moradores de Aracruz

Os voos da Avianca chegam semanalmente às segundas, trazendo cargas vindas de outros regiões do país e exterior. >

>

A rota é iniciada em Miami, nos EUA, passa por Viracopos, em Campinas (SP) até chegar à Capital do ES. Do Aeroporto de Vitória, o A330 decola para Bogotá, levando medicamentos, frutas e produtos diversos. Em solo capixaba, a aeronave permanece por algumas horas para o carregamento, é reabastecida e segue para o país vizinho. >

Problema parecido

Em dezembro de 2023, outro cargueiro da companhia aérea colombiana teve complicações assim que chegou ao terminal aeroportuário de Vitória. O A330-200F, de matrícula QT4055 teve um problema hidráulico que ocasionou uma falha no trem de pouso durante a aterrissagem. Devido ao incidente, o reversor do motor 1 não foi acionado (dispositivo que auxilia na frenagem) e a aeronave declarou emergência, porém o pouso ocorreu em segurança.>

O avião precisou ser rebocado com o auxílio de um pushback da pista atéo pátio de aeronave, pois estava com o sistema hidráulico travado, impossibilitando virar o trem de pouso do nariz (dianteiro).>

Sem operação

Em abril, em decorrência da crise dos Correios, a outra operação de carga realizada no terminal deixou foi encerrada. Os voos da Total Cargo, operados em Boeings 737-400F pela Rede Postal Noturna (RPN) foram encerrados por conta do cancelamento do contrato com a cia aérea. >

A companhia fazia a rota entre os aeroportos de Vitória e de Guarulhos, em São Paulo. A operação contava com cerca de dez voos por semana. O último avião decolou da capital capixaba rumo a Florianópolis (SC), onde funciona uma das bases da empresa, na noite de terça-feira (22 de abril).>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta