Tentativa de assalto

Mulher é presa após tentar roubar bolsa de comerciante em Vila Velha

Suspeita já era conhecida por comerciantes do bairro Alecrim por episódios de agressividade e chegou a jogar café quente em uma das vítimas dias antes do caso dessa quarta-feira (14)

Uma mulher em situação de rua foi presa após uma tentativa de assalto no bairro Alecrim, em Vila Velha , na tarde da última quarta-feira (14). Câmeras de segurança registraram o momento em que a comerciante e a suspeita brigam na calçada, por volta das 17h. A vítima reagiu e se recusou a entregar a bolsa, o que deixou a suspeita ainda mais agressiva.>

Após adiamento, julgamento de médico acusado de matar pedagoga é remarcado no ES

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, identificada como Marília Gabriela Correa, de 25 anos, pegou pedras e um pedaço de madeira para agredir a comerciante após a tentativa frustrada de roubo. >

Mais casos

Segundo comerciantes da região, Marília já é conhecida por comportamentos violentos. Uma das vítimas, dona de uma padaria no bairro, contou para o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , que na semana passada a mesma mulher entrou no estabelecimento e jogou café quente nela e em uma funcionária.>

“Ela chegou enquanto eu estava atendendo, pegou um café e jogou em mim no braço. Não chegou a queimar porque eu estava de manga comprida”, relatou a comerciante, que preferiu não se identificar.>

“Ela veio me pedir alguma coisa para comer, eu neguei. Ficou nervosa, começou a me xingar e tacou um pedaço de madeira. Sorte que não pegou, bateu na mesa e raspou na minha perna”, disse.>

Os relatos de violência têm gerado medo entre os comerciantes do bairro, que afirmam que a sensação de insegurança está afastando os clientes da região.>

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha (Semas) informou que realiza um trabalho contínuo de abordagem por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), em todos os bairros da cidade onde há demanda. Durante as abordagens, são oferecidos serviços da rede de proteção social, com foco na reintegração das pessoas em situação de rua à sociedade.>