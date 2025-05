Veja vídeo

Pouso de helicóptero ao lado de escola intriga moradores de Aracruz

Segundo a prefeitura, o fato ocorreu na tarde desta quarta-feira (14), município informou que o tempo estava fechado e chovia no momento da operação

O pouso de um helicóptero em um terreno aberto ao lado de uma escola chamou a atenção de moradores na tarde desta quarta-feira (14), no bairro Guanabara, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura do município, a diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Cinderela confirmou que a aeronave desceu no local durante a tarde, mas disse não saber o motivo do pouso. >