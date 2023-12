Declarou emergência

Avião cargueiro tem problema no pouso em Vitória e precisa ser rebocado

O A330-200F da Avianca apresentou uma falha hidráulica que impediu o avião de conseguir manobrar na pista após pousar, além do não acionamento do reversor de um dos motores

Um problema hidráulico ocasionou uma falha no trem de pouso durante a aterrissagem no Aeroporto de Vitória e fez com que o cargueiro A330-200F, de matrícula QT4055, da Avianca Cargo, precisasse ser rebocado com o auxílio do trator pushback até o pátio, na tarde desta segunda-feira (11). Ainda devido ao fato, o reversor do motor 1 não foi acionado (dispositivo que auxilia na frenagem) e a aeronave declarou emergência.

O avião, o maior a operar no aeroporto da Capital capixaba, decolou de Viracopos, em Campinas (SP), e tocou o solo no ES às 15h28, segundo o site de monitoramento FlightRadar24.

O cargueiro precisou ser rebocado com o auxílio de um trator após apresentar problemas no trem de pouso dianteiro. (Leitor | A Gazeta)

No vídeo (veja acima) obtido pela reportagem de A Gazeta, é possível ver o momento do pouso, e, com a aeronave ainda na pista, um veículo operacional da Zurich Airport se dirige em direção ao cargueiro. Pouco depois, o A330-200F aparece sendo rebocado com o auxílio do pushback. Uma fonte ouvida detalhou o ocorrido com a aeronave.

Com a aeronave já rebocada, constatou-se que não havia óleo suficiente para operar todos os controles hidráulicos do avião e uma das partes afetadas foi a roda do trem de pouso dianteiro. A mesma não virava para a direita/esquerda e por isso um veículo teve que buscar o Airbus na pista.

Antes de pousar, o cargueiro, carregado com cerca de 52 toneladas de diferentes produtos, ainda arremeteu e voou por mais alguns minutos até efetuar o procedimento em segurança, descendo pela cabeceira 02 (vindo pela praia de Camburi).

Antes de pousar com problemas no trem de pouso, o A330-200F da Avianca arremeteu no Aeroporto de Vitória. (Reprodução/FlightRadar24)

A Zurich Airport informou, em nota, que após pousar às 15h28 no Aeroporto de Vitória, a aeronave cargueira que faz a rota Miami x Vitória precisou ser rebocada da pista nova (02/20) até o pátio. Durante este procedimento, dois voos comerciais foram realocados para a pista antiga (06/24). Não houve impactos na operação.

A Avianca Cargo foi procurada para mais detalhes, mas não houve retorno a publicação. O espaço segue aberto para a companhia.

