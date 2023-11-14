Morador registra o belo pouso do maior avião que opera em Vitória

Na tarde dessa segunda-feira (13), o avião chegou novamente ao Estado, fazendo o lindo e pouso vindo da Praia de Camburi . A cena foi registrada pelo morador Ariel Gracelli (@arielGracelli), que compartilhou a chegada do cargueiro nas redes sociais.

Segundo informações do sistema Flight Radar, que monitora pousos e decolagens, o avião chegou ao Aeroporto de Vitória às 16h28 de segunda-feira (13). Ele havia saído de Campinas uma hora antes. Depois de chegar ao Espírito Santo, o Airbus A3330-220F foi para Bogotá, na Colômbia, onde chegou às 23h04 no horário local.

O A330-200F é um cargueiro pertencente a Avianca, sendo o maior a operar no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação | Avianca Cargo

Dois meses após o início das operações, a avaliação era que o volume de exportações estava acima das expectativas da companhia aérea. O Airbus A330 utilizado pela empresa é o maior avião que já operou em Vitória, com capacidade para levar 70 toneladas de carga. Atualmente, três empresas do Estado têm contrato para o transporte de mamão papaya para o exterior.

De acordo com informações apuradas pelo colunista Abdo Filho , o ganho logístico e competitivo foi importante, afinal, antes da nova rota, frutas e pescado precisavam seguir em caminhões até o Rio de Janeiro, para só depois serem embarcados em aviões.

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