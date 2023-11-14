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Gigante do ar

Morador registra o belo pouso do maior avião que opera em Vitória

Na tarde dessa segunda-feira (13), o cargueiro A330-200F da Avianca chegou novamente ao Estado, em lindo pouso realizado pela cabeceira em direção à Praia de Camburi; confira o vídeo
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 nov 2023 às 16:22

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 16:22

A grandiosidade do Airbus A3330-220F, maior aeronave a operar no Aeroporto de Vitória, pode ser vista a muitos metros de distância. O gigante pertence à colombiana Avianca Cargo, que inaugurou a rota internacional em agosto deste ano, ligando Miami, nos Estados Unidos, à Vitória, no Espírito Santo, e Bogotá, na Colômbia.
Na tarde dessa segunda-feira (13), o avião chegou novamente ao Estado, fazendo o lindo e pouso vindo da Praia de Camburi. A cena foi registrada pelo morador Ariel Gracelli (@arielGracelli), que compartilhou a chegada do cargueiro nas redes sociais. 
Segundo informações do sistema Flight Radar, que monitora pousos e decolagens, o avião chegou ao Aeroporto de Vitória às 16h28 de segunda-feira (13). Ele havia saído de Campinas uma hora antes. Depois de chegar ao Espírito Santo, o Airbus A3330-220F foi para Bogotá, na Colômbia, onde chegou às 23h04 no horário local.
Avião cargueiro que chega ao ES semanalmente
O A330-200F é um cargueiro pertencente a Avianca, sendo o maior a operar no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação | Avianca Cargo
O avião é responsável por levar frutas para o exterior, principalmente mamão, além de peixes que saem do Espírito Santo. Entre agosto e outubro, somente para a Espanha, foram enviados 102 toneladas de mamão. A rota cargueira da Avianca é semanal. Quando a empresa aérea começou a operar a rota, A Gazeta visitou o avião e conheceu detalhes.
Dois meses após o início das operações, a avaliação era que o volume de exportações estava acima das expectativas da companhia aérea. O Airbus A330 utilizado pela empresa é o maior avião que já operou em Vitória, com capacidade para levar 70 toneladas de carga. Atualmente, três empresas do Estado têm contrato para o transporte de mamão papaya para o exterior.
De acordo com informações apuradas pelo colunista Abdo Filho, o ganho logístico e competitivo foi importante, afinal, antes da nova rota, frutas e pescado precisavam seguir em caminhões até o Rio de Janeiro, para só depois serem embarcados em aviões.

Cor verde

A pintura tradicional da Avianca é vermelha, mas o avião em questão, de matrícula N331QT, está com a cauda, nome e motores na cor verde, em alusão a uma ação de sustentabilidade da companhia.  

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