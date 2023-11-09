Aeroporto de Cachoeiro: edital será lançado ainda neste ano

Após o aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ter ficado de fora da lista de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o governo do Estado vai assumir a construção do novo terminal.
O governador Renato Casagrande anunciou nesta quinta-feira (9), durante o evento empresarial "Líderes do Amanhã", que até o final do ano o edital será lançado.
"Roberto Carlos disse que quer vir inaugurar a rota, fazendo o primeiro pouso", afirmou Casagrande. Recentemente, a equipe do cantor confirmou essa intenção.
Ainda segundo o governador, os recursos para a obra virão da parte recebida pelo Espírito Santo na venda da ES Gás, concretizada no início do ano. A empresa foi vendida por R$ 1,4 bilhão, sendo que o Estado ficou com uma fatia de R$ 568 milhões.
O projeto
Um projeto prevê a construção de um novo terminal de passageiros e a ampliação da pista de pouso e decolagem, o que já permitiria receber aeronaves bimotoras de médio porte, como é o caso da aeronave do cantor.
Segundo o governo do Espírito Santo, o aeroporto está terminando a fase de revisão do projeto, e depois será encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para análise.
Na sequência, será lançado o edital, dando início ao processo licitatório para a reforma e ampliação do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim.
Após o lançamento do edital, há ainda o prazo de licitação e o início da obra, com volume de R$ 100 milhões.
A reforma e ampliação vai possibilitar a operação de voos comerciais de passageiros até 2025, além dos voos particulares que já acontecem diariamente.