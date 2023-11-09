Aeroporto de Cachoeiro: edital será lançado ainda neste ano

O cantor Roberto Carlos, no Aeroporto de Cachoeiro, em registro de 2019: artista poderá inaugurar novo terminal Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador Renato Casagrande anunciou nesta quinta-feira (9), durante o evento empresarial "Líderes do Amanhã", que até o final do ano o edital será lançado.

Ainda segundo o governador, os recursos para a obra virão da parte recebida pelo Espírito Santo na venda da ES Gás, concretizada no início do ano. A empresa foi vendida por R$ 1,4 bilhão, sendo que o Estado ficou com uma fatia de R$ 568 milhões.

O projeto

Um projeto prevê a construção de um novo terminal de passageiros e a ampliação da pista de pouso e decolagem, o que já permitiria receber aeronaves bimotoras de médio porte, como é o caso da aeronave do cantor.

Segundo o governo do Espírito Santo, o aeroporto está terminando a fase de revisão do projeto, e depois será encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para análise.

Na sequência, será lançado o edital, dando início ao processo licitatório para a reforma e ampliação do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim.

Após o lançamento do edital, há ainda o prazo de licitação e o início da obra, com volume de R$ 100 milhões.