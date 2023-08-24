ES contrata Infraero para administrar Aeroporto de Linhares

O governo do Espírito Santo e a Infraero firmaram, nesta quinta-feira (24), contrato para gestão e operação do Aeroporto Regional de Linhares. A solenidade de assinatura ocorreu no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande (PSB) e do presidente da Infraero, Rogério Amado Barzellay. Na semana passada, a Aeronáutica homologou o Papi, aparelho que possibilita o início das operações comerciais no terminal.
A estatal ficará responsável por atividades como segurança aeroportuária, limpeza e conservação, manutenção, serviços de meio ambiente e de tecnologia da informação, vistoria, fiscalização, entre outras ações.
A Infraero fará ainda um completo diagnóstico técnico da situação do aeroporto e a interlocução com os entes que compõem o sistema de aviação civil a fim de alavancar as operações locais. O prazo para prestação dos serviços é de 12 meses, podendo ser prorrogado em até 60 meses.