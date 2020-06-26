As táticas da cidade do ES com maior índice de isolamento social

Águia Branca, cidade com maior índice de isolamento social do ES Crédito: TV Gazeta Noroeste

Sem uma vacina ou medicamento cientificamente comprovado no tratamento do novo coronavírus , os especialistas afirmam que o isolamento social ainda é a medida mais eficaz para combater a disseminação do vírus. No Espírito Santo, uma cidade do Noroeste do Estado tem dado exemplo nesse quesito, apresentando o maior isolamento social entre todos os 78 municípios capixabas. Águia Branca ostenta uma taxa de 69,92% de isolamento, ou seja, a cada 10 pessoas na cidade, praticamente sete estão respeitando a regra.

Os dados são do levantamento divulgado diariamente pelo painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , em parceria com operadoras de celular. Os números estão sendo coletados desde o dia 13 de abril.

Nas ruas do município de Águia Branca, o isolamento social é perceptível. Até mesmo os comerciantes estão notando poucas pessoas circulando. O pessoal está seguindo as regras corretamente. Diminuiu o pessoal, e, quando vem alguém no comércio, vem dentro das regras certas, usando álcool em gel, luvas, máscaras, está tudo dentro da normalidade exigida, comenta o comerciante Cléber José Ferreira.

Aos sábados, domingos e feriados praticamente todo o comércio tem que ficar fechado, isso inclui os supermercados e as padarias Crédito: TV Gazeta Noroeste

Durante a pandemia, o comércio funciona de segunda a sexta, das 8h às 17 h. Aos sábados, domingos e feriados praticamente todo o setor tem que ficar fechado, isso inclui os supermercados e as padarias. Nesses dias, só uma farmácia e um posto de combustíveis podem funcionar.

Chegamos à conclusão que fechando aos sábados e domingos, que são os dias de maior concentração da população de Águia Branca, nós tivemos um resultado positivo, o pessoal respeitou, não veio para a cidade e o nosso disque aglomeração tem funcionado muito bem. A parceria da Polícia Militar ajudando a ir até onde está tendo os pontos de aglomeração e isso tem resultado em um ponto positivo que é o isolamento social, destacou o prefeito Angelo Antonio Corteletti, conhecido como Brizola.

De acordo com o prefeito, os bons índices de isolamento são a soma de um esforço conjunto das autoridades, setor comercial e principalmente da população.

É um esforço conjunto das nossas secretarias, nós montamos um plantão de secretários, a conscientização e também a colaboração do comércio. Nós temos um momento de safra na agricultura, é um momento em que as pessoas trabalham a semana inteira e deixariam o sábado para ir ao comércio. O pessoal vinha também para tomar uma cervejinha e a cidade podia virar um formigueiro, afirmou o prefeito.

Segundo a prefeitura, os bons índices de isolamento social estão refletido na baixa quantidade de casos de Covid-19 registrados no município. Segundo o painel da Sesa, a cidade tem 46 casos confirmados da doença, 28 pessoas estão curadas e duas mortes foram registradas.

Além do horário reduzido no comércio, outras medidas foram tomadas em Águia Branca para evitar a disseminação do vírus. A cidade também fechou o cerco contra as aglomerações e criou um números para que as pessoas denunciem aqueles que estão desrespeitando o isolamento social.

(27) 99641 - 8944 DISQUE AGLOMERAÇÃO EM ÁGUIA BRANCA

O Executivo implantou ainda um ponto de apoio com profissionais da saúde nas ruas da cidade. No espaço, eles orientam sobre a importância de manter o isolamento social, o uso de máscara, e as medidas de higienização. Ainda para manter as pessoas em casa, a prefeitura adotou atendimento por telefone para as pessoas com sintomas gripais buscarem orientação.