Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atlas da violência

As quatro cidades que estão no topo do ranking da violência no ES

Estudo realizado pelo Ipea apontou que, em 2022, municípios do Norte e Noroeste do Estado tinham maior taxa de homicídio por 100 mil habitantes
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 jun 2024 às 13:21

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 13:21

Município de Vila Valério
Município de Vila Valério Crédito: Prefeitura de Vila Valério
Quatro cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo estão no topo da lista dos municípios mais violentos do Estado. O Atlas da Violência 2024 apontou que, em 2022, os municípios com maior taxa de homicídios eram Vila Valério, Jaguaré, Sooretama e Pedro Canário.
O trabalho, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), faz um apanhado dos homicídios ocorridos em 2022, utilizando principalmente dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinam) do Ministério da Saúde.
No ano de 2022, o número de mortes violentas em todo o Espírito Santo caiu 8,5% em relação a 2021. Foram registrados 1.147 homicídios, contra 1.253 no ano anterior. Ainda assim, o Estado ainda tem a maior taxa de homicídios da Região Sudeste.

Veja Também

Após quase 2 anos de reforma, piscinas do Tancredão são reinauguradas

Mergulhão de Camburi tem novo prazo para início das obras; veja data

Segundo o Atlas da Violência, as Regiões Norte e Noroeste vêm também sofrendo com o aumento de crimes contra o patrimônio nas áreas rurais, que, muitas vezes, têm desfechos violentos com resultado nas estatísticas de homicídios. No topo da lista está Vila Valério, com 94,7 mortes por 100 mil habitantes. Depois, aparecem Jaguaré (86,4), Sooretama (79,2) e Pedro Canário (79).
Das cidades da Região Metropolitana, Cariacica tem a taxa mais alta, com 45 mortes violentas por 100 mil habitantes; seguida por Serra, com 44,9. As duas cidades estão entre as 50 mais violentas do Brasil. Mas alguns municípios registraram taxa zerada, como Divino São Lourenço, Ponto Belo, Santa Leopoldina e São José do Calçado. 
A reportagem solicitou ao Ipea dados de pesquisas dos anos anteriores, mas o órgão informou que como a base foi o Censo de 2022, seria necessário usar outro determinador, o que tornaria a comparação inadequada.  
Para o secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, as cidades do Norte e Noroeste com as taxa mais altas são municípios com uma população baixa, então justifica que qualquer variação de homicídio impacta de forma robusta, proporcionalmente a taxa por 100 mil habitantes.. 
"Nós estamos fazendo operações consistentes no norte. Tanto que a Região Norte do Estado é a que apresenta a maior redução de homicídios dentre todas as regiões", afirma Ricas.

Redução nas taxas

Desde 2011, o Espírito Santo tem apresentado uma trajetória de redução de homicídios. Em 2012, por exemplo, o Estado tinha taxa de 45,2 homicídios por 100 mil habitantes, a segunda maior do Brasil. Agora, a taxa está em 27,7, a 14ª maior do país, entre os 26 Estados e o Distrito Federal. Na Região Sudeste, ainda é a mais alta.
Ao detalhar a situação dos Estados, o estudo aponta que o Espírito Santo apresenta trajetória de redução de mortes violentas intencionais desde 2011 — quando foi instituído o programa Estado Presente — e seguiu em 2022 tendo a maior taxa de homicídios estimados do Sudeste (32,6).
As quatro cidades que estão no topo do ranking da violência no ES

Veja Também

ES tem queda de homicídios nos cinco primeiros meses de 2024

'Após prisão do Marujo, não houve homicídio em Vitória', diz Ricas

Homicídios no ES: mais de 1,2 mil vidas poupadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo homicídio Segurança Pública Violência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petrobras investirá R$ 30 bilhões para interligar poços e elevar produção no ES
Imagem de destaque
Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027
Imagem de destaque
Senado reconhece estágio como experiência profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados