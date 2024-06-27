As quatro cidades que estão no topo do ranking da violência no ES

Município de Vila Valério Crédito: Prefeitura de Vila Valério

Quatro cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo estão no topo da lista dos municípios mais violentos do Estado. O Atlas da Violência 2024 apontou que, em 2022, os municípios com maior taxa de homicídios eram Vila Valério, Jaguaré, Sooretama e Pedro Canário.

O trabalho, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), faz um apanhado dos homicídios ocorridos em 2022, utilizando principalmente dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinam) do Ministério da Saúde.

Segundo o Atlas da Violência, as Regiões Norte e Noroeste vêm também sofrendo com o aumento de crimes contra o patrimônio nas áreas rurais, que, muitas vezes, têm desfechos violentos com resultado nas estatísticas de homicídios . No topo da lista está Vila Valério, com 94,7 mortes por 100 mil habitantes. Depois, aparecem Jaguaré (86,4), Sooretama (79,2) e Pedro Canário (79).

A reportagem solicitou ao Ipea dados de pesquisas dos anos anteriores, mas o órgão informou que como a base foi o Censo de 2022, seria necessário usar outro determinador, o que tornaria a comparação inadequada.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, as cidades do Norte e Noroeste com as taxa mais altas são municípios com uma população baixa, então justifica que qualquer variação de homicídio impacta de forma robusta, proporcionalmente a taxa por 100 mil habitantes..

"Nós estamos fazendo operações consistentes no norte. Tanto que a Região Norte do Estado é a que apresenta a maior redução de homicídios dentre todas as regiões", afirma Ricas.

Redução nas taxas

Desde 2011, o Espírito Santo tem apresentado uma trajetória de redução de homicídios. Em 2012, por exemplo, o Estado tinha taxa de 45,2 homicídios por 100 mil habitantes, a segunda maior do Brasil. Agora, a taxa está em 27,7, a 14ª maior do país, entre os 26 Estados e o Distrito Federal. Na Região Sudeste, ainda é a mais alta.

Ao detalhar a situação dos Estados, o estudo aponta que o Espírito Santo apresenta trajetória de redução de mortes violentas intencionais desde 2011 — quando foi instituído o programa Estado Presente — e seguiu em 2022 tendo a maior taxa de homicídios estimados do Sudeste (32,6).