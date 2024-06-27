As quatro cidades que estão no topo do ranking da violência no ES

Quatro cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo estão no topo da lista dos municípios mais violentos do Estado. O Atlas da Violência 2024 apontou que, em 2022, os municípios com maior taxa de homicídios eram Vila Valério, Jaguaré, Sooretama e Pedro Canário.
O trabalho, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), faz um apanhado dos homicídios ocorridos em 2022, utilizando principalmente dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinam) do Ministério da Saúde.
No ano de 2022, o número de mortes violentas em todo o Espírito Santo caiu 8,5% em relação a 2021. Foram registrados 1.147 homicídios, contra 1.253 no ano anterior. Ainda assim, o Estado ainda tem a maior taxa de homicídios da Região Sudeste.
Segundo o Atlas da Violência, as Regiões Norte e Noroeste vêm também sofrendo com o aumento de crimes contra o patrimônio nas áreas rurais, que, muitas vezes, têm desfechos violentos com resultado nas estatísticas de homicídios. No topo da lista está Vila Valério, com 94,7 mortes por 100 mil habitantes. Depois, aparecem Jaguaré (86,4), Sooretama (79,2) e Pedro Canário (79).
Das cidades da Região Metropolitana, Cariacica tem a taxa mais alta, com 45 mortes violentas por 100 mil habitantes; seguida por Serra, com 44,9. As duas cidades estão entre as 50 mais violentas do Brasil. Mas alguns municípios registraram taxa zerada, como Divino São Lourenço, Ponto Belo, Santa Leopoldina e São José do Calçado.
A reportagem solicitou ao Ipea dados de pesquisas dos anos anteriores, mas o órgão informou que como a base foi o Censo de 2022, seria necessário usar outro determinador, o que tornaria a comparação inadequada.
Para o secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, as cidades do Norte e Noroeste com as taxa mais altas são municípios com uma população baixa, então justifica que qualquer variação de homicídio impacta de forma robusta, proporcionalmente a taxa por 100 mil habitantes..
"Nós estamos fazendo operações consistentes no norte. Tanto que a Região Norte do Estado é a que apresenta a maior redução de homicídios dentre todas as regiões", afirma Ricas.
Redução nas taxas
Desde 2011, o Espírito Santo tem apresentado uma trajetória de redução de homicídios. Em 2012, por exemplo, o Estado tinha taxa de 45,2 homicídios por 100 mil habitantes, a segunda maior do Brasil. Agora, a taxa está em 27,7, a 14ª maior do país, entre os 26 Estados e o Distrito Federal. Na Região Sudeste, ainda é a mais alta.
Ao detalhar a situação dos Estados, o estudo aponta que o Espírito Santo apresenta trajetória de redução de mortes violentas intencionais desde 2011 — quando foi instituído o programa Estado Presente — e seguiu em 2022 tendo a maior taxa de homicídios estimados do Sudeste (32,6).
As quatro cidades que estão no topo do ranking da violência no ES