'Após prisão do Marujo, não houve homicídio em Vitória', diz Ricas

Agentes de segurança que atuaram na operação que resultou na prisão de um dos criminosos mais procurados do Estado, foram homenageadas, nesta segunda (18), na Assembleia Legislativa

Além disso, o secretário fez elogios à atuação dos policiais no dia da prisão. "Conseguiram localizar Marujo e realizar uma prisão cirúrgica. Prenderam um criminoso perigoso, que estava armado, muito bem armado, com uma grande quantidade de munição, mas sem dar um tiro sequer", aponta Ricas, um dos homenageados na sessão.

Outro homenageado, o delegado-chefe da Polícia Civil , Darcy Arruda, anunciou que após a prisão de Marujo uma nova missão foi passada pelo secretário de Segurança: recuperar ativos a partir da investigação de lavagem de dinheiro praticada por criminosos no Estado. “Nossa tarefa agora é descapitalizar o crime. Acreditamos que num prazo de cinco anos a Polícia Civil não precisará mais de investimentos do estado, pois seremos independentes financeiramente graças à recuperação de ativos decorrente da descapitalização das organizações criminosas”, disse.

Além de Ricas e Arruda, também estiveram entre os homenageados na Assembleia o secretário de Estado da Justiça, Rafael Rodrigo Pacheco Salaroli, delegados e agentes do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e da Polícia Penal.