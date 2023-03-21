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Após 3 mortes, moradores pedem redutores de velocidade em rodovia de Cachoeiro

Desde o início deste ano, a Rodovia Mauro Miranda Madureira já registrou três acidentes com morte, sendo o último registrado neste domingo (19)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 mar 2023 às 12:14

Publicado em 21 de Março de 2023 às 12:14

Após acidentes com mortes, moradores pedem redutores de velocidade em rodovia de Cachoeiro
Após acidentes com mortes, moradores pedem redutores de velocidade em rodovia de Cachoeiro Crédito: Luiz Gonçalves
A Rodovia do Valão, como é conhecida, uma importante via de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vêm preocupando motoristas que precisam utilizá-la devido ao número de acidentes com mortes registrado neste ano. Até o momento, três pessoas morreram no trânsito na Rodovia Mauro Miranda Madureira. Para inibir o excesso de velocidade, principal motivo das ocorrências na região, moradores pedem intervenções que reforcem a fiscalização, como a instalação de radares.
A rodovia recebe um fluxo grande de veículos, pois, além de ligar bairros como o Coramara, Teixeira Leite e Valão, é também rota de saída da cidade para acesso à BR 482.
Para Mário Vieira, que possui uma empresa as margens da rodovia, o local precisa de inibidores de velocidade. ”Vários acidentes acontecem aqui, frequentemente. Já fiz esse pedido para colocar sinal ou quebra-molas nesta área para inibir e controlar a velocidade, principalmente à noite. Pedimos que as autoridades olhem com atenção para ver o que pode ser feito”, pediu o empresário.
No último registro de acidente, na madrugada de domingo (19), o motorista perdeu o controle e capotou. Ele foi lançado para fora do carro e morreu no local. No dia 5 deste mês, uma mulher faleceu após cair da garupa de uma moto. O piloto ficou gravemente ferido. Já em 5 de janeiro, um Lindomar Vieira Gomes da Silva, 45 anos, seguia para o trabalho de moto quando foi atingido por um veículo.
A via, lembra o subtenente da Polícia Militar, Ailson Dias Feliciano, tem velocidade máxima permitida de 40 km/h. Chefe da subseção de trânsito, ele diz que os condutores devem redobrar a atenção no trecho.
“A avenida é uma importante via, além disso, a cidade está passando por obras, aumentando o tráfego no trecho. Os motoristas devem aumentar sua atenção, ter uma condução defensiva no seu veículo para preservar vidas. Neste ano foram três vítimas, e ao analisá-los, estão perdendo a vida por imprudência”, comenta o militar.
Para a instalação de quebra-molas é preciso de estudo, explicou o subtenente. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança e Trânsito disse que vai enviar a equipe técnica da gerência de tráfego (da Subsecretaria de Trânsito) ao local para avaliar a situação e analisar as condições técnicas para instalação das lombadas transversais, conforme a norma de trânsito em vigor.

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