Após 3 mortes, moradores pedem redutores de velocidade em rodovia de Cachoeiro

Após acidentes com mortes, moradores pedem redutores de velocidade em rodovia de Cachoeiro Crédito: Luiz Gonçalves

A Rodovia do Valão, como é conhecida, uma importante via de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, vêm preocupando motoristas que precisam utilizá-la devido ao número de acidentes com mortes registrado neste ano. Até o momento, três pessoas morreram no trânsito na Rodovia Mauro Miranda Madureira. Para inibir o excesso de velocidade, principal motivo das ocorrências na região, moradores pedem intervenções que reforcem a fiscalização, como a instalação de radares.

A rodovia recebe um fluxo grande de veículos, pois, além de ligar bairros como o Coramara, Teixeira Leite e Valão, é também rota de saída da cidade para acesso à BR 482.

Para Mário Vieira, que possui uma empresa as margens da rodovia, o local precisa de inibidores de velocidade. ”Vários acidentes acontecem aqui, frequentemente. Já fiz esse pedido para colocar sinal ou quebra-molas nesta área para inibir e controlar a velocidade, principalmente à noite. Pedimos que as autoridades olhem com atenção para ver o que pode ser feito”, pediu o empresário.

A via, lembra o subtenente da Polícia Militar , Ailson Dias Feliciano, tem velocidade máxima permitida de 40 km/h. Chefe da subseção de trânsito, ele diz que os condutores devem redobrar a atenção no trecho.

“A avenida é uma importante via, além disso, a cidade está passando por obras, aumentando o tráfego no trecho. Os motoristas devem aumentar sua atenção, ter uma condução defensiva no seu veículo para preservar vidas. Neste ano foram três vítimas, e ao analisá-los, estão perdendo a vida por imprudência”, comenta o militar.