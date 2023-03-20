Um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta terminou em morte na tarde desta segunda-feira (20), na BR 101, perto da entrada de Marcílio de Noronha, em Viana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima é uma mulher de 51 anos, identificada como Simoni Gomes Lopes, que estava na moto. As faixas marginais 1 e 2, sentido sul, ficaram com interdição para atendimento até a chegada da perícia.
Segundo a PRF, a Honda CV 160 colidiu com o caminhão. O condutor da carreta saiu a ileso, mas a motociclista não resistiu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi quem constatou o óbito.
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, testemunhas contaram que a motociclista teria passado mal e caído na pista. Neste momento, ela teria sido atropelada pelo caminhão. A vítima era cuidadora de crianças e estava voltando do trabalho para casa, em Cariacica.
A Eco101, que administra a via, informou que a ocorrência foi registrada às 16h21, no km 298,2, sentido sul. "Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF, Samu, Polícia Civil e IML", completou a empresa, em nota.
Acidente entre carreta e motocicleta acaba em morte na BR 101, em Viana