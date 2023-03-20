Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fatal

Acidente entre carreta e motocicleta acaba em morte na BR 101, em Viana

Caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (20), na entrada de Marcílio de Noronha; motociclista não resistiu
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

20 mar 2023 às 17:58

Publicado em 20 de Março de 2023 às 17:58

Um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta terminou em morte na tarde desta segunda-feira (20), na BR 101, perto da entrada de Marcílio de Noronha, em Viana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima é uma mulher de 51 anos, identificada como Simoni Gomes Lopes, que estava na moto. As faixas marginais 1 e 2, sentido sul, ficaram com interdição para atendimento até a chegada da perícia. 
Segundo a PRF, a Honda CV 160 colidiu com o caminhão. O condutor da carreta saiu a ileso, mas a motociclista não resistiu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi quem constatou o óbito.
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, testemunhas contaram que a motociclista teria passado mal e caído na pista. Neste momento, ela teria sido atropelada pelo caminhão. A vítima era cuidadora de crianças e estava voltando do trabalho para casa, em Cariacica
A Eco101, que administra a via, informou que a ocorrência foi registrada às 16h21, no km 298,2, sentido sul. "Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF, Samu, Polícia Civil e IML", completou a empresa, em nota.
Acidente entre carreta e motocicleta acaba em morte na BR 101, em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 PRF Viana Eco101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
No outono, Muqui recebe a 1ª edição do Festival de Inverno em maio
Imagem de destaque
Mulher fica ferida após carro capotar em acidente na BR 482 em Cachoeiro
Imagem de destaque
Hospital MedSênior recebe selo nacional de excelência para UTI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados