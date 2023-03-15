Carro colide com moto e deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro no início da tarde desta quarta-feira (15), na Rodovia que liga Cachoeiro x Safra, no km 1, na altura de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Para a Polícia Militar (PM), o condutor do carro disse que fazia uma manobra atravessando a pista, quando se deparou com o motociclista, que vinha não mão correta de direção, mas não conseguiu parar a tempo e colidiu com o veículo.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, depois, encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. O estado de saúde não foi informado.
A Polícia Civil (PC) foi procurada, porém disse que só é acionada em acidentes com vítima fatal e não localizou, até o momento, acionamento para o local mencionado.