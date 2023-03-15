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Acidente

Carro colide com moto e deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

O acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (15), na Rodovia que liga Cachoeiro x Safra
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

15 mar 2023 às 19:07

Publicado em 15 de Março de 2023 às 19:07

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro no início da tarde desta quarta-feira (15), na Rodovia que liga Cachoeiro x Safra, no km 1, na altura de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Carro colide com moto e deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro
O acidente foi entre um carro e uma moto em Cachoeiro de Itapemirim. O motociclista ficou ferido e foi levado ao hospital Crédito: Leitor | A Gazeta
Para a Polícia Militar (PM), o condutor do carro disse que fazia uma manobra atravessando a pista, quando se deparou com o motociclista, que vinha não mão correta de direção, mas não conseguiu parar a tempo e colidiu com o veículo.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, depois, encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. O estado de saúde não foi informado.
Polícia Civil (PC) foi procurada, porém disse que só é acionada em acidentes com vítima fatal e não localizou, até o momento, acionamento para o local mencionado.

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