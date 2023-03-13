Acidente entre moto e carro deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

Um motociclista e o carona ficaram feridos em um acidente com um carro na manhã desta segunda-feira (13), na ES 164, em Soturno, Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. As vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Cachoeiro.
Um vídeo gravado após acidente mostra uma das vítimas ainda no meio da rodovia, que liga as cidades de Cachoeiro e Vargem Alta. Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu por volta das 8 horas, mas a dinâmica do acidente não foi revelada.
As vítimas foram socorridas por equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).