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Acidente entre moto e carro deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

As vítimas foram socorridas por equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 mar 2023 às 14:01

Publicado em 13 de Março de 2023 às 14:01

Um motociclista e o carona ficaram feridos em um acidente com um carro na manhã desta segunda-feira (13), na ES 164, em Soturno, Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. As vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Cachoeiro.
Um vídeo gravado após acidente mostra uma das vítimas ainda no meio da rodovia, que liga as cidades de Cachoeiro e Vargem Alta. Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu por volta das 8 horas, mas a dinâmica do acidente não foi revelada.
As vítimas foram socorridas por equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

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