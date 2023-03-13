Mulher morre e namorada fica ferida em colisão entre carro e moto em Montanha

Uma mulher morreu e outra ficou ferida após a moto em que elas estavam se envolver em uma colisão com um carro na ES 130, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (12), por volta das 19h. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Andreia Costa Rodrigues, de 40 anos, que morreu no local.

Andreia conduzia a moto, uma Honda Biz, e estava acompanhada da namorada Paloma Silva Jesus, na garupa. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento à vítima ferida.

Dentro da ambulância, Paloma estava lúcida e aparentemente em estado estável, segundo a PM. Ela conseguiu relatar para os policiais que voltava de uma pescaria junto com Andreia quando aconteceu a colisão com um Fiat Strada, que vinha no sentido contrário. No entanto, ela relatou não se lembrar como o fato aconteceu.

Em seguida, os militares foram até a picape para verificar se o motorista continuava no local. No entanto, ele não foi visto e testemunhas disseram que o condutor saiu porque a filha dele havia se ferido na batida e teria sido socorrida para um hospital no município.

A PM pediu para que uma equipe do Corpo de Bombeiros fosse à unidade para colher informações do homem e da filha, mas lá funcionários disseram que nenhuma paciente vítima de acidente deu entrada.

Até o fechamento da ocorrência, a PM não soube do paradeiro do motorista. O carro dele, que não tinha nenhuma restrição, foi deixado aos cuidados de um amigo.

Após ser atendida pelo Samu, Paloma foi encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Não há mais informações sobre o estado de saúde dela.