Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 130

Mulher morre e namorada fica ferida em colisão entre carro e moto em Montanha

Andreia Costa Rodrigues, de 40 anos, morreu no local. Motorista do automóvel saiu do local e não foi encontrado pela polícia depois

Publicado em 13 de Março de 2023 às 11:28

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 mar 2023 às 11:28
Uma mulher morreu e outra ficou ferida após a moto em que elas estavam se envolver em uma colisão com um carro na ES 130, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (12), por volta das 19h. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Andreia Costa Rodrigues, de 40 anos, que morreu no local.
Andreia conduzia a moto, uma Honda Biz, e estava acompanhada da namorada Paloma Silva Jesus, na garupa. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento à vítima ferida.
Dentro da ambulância, Paloma estava lúcida e aparentemente em estado estável, segundo a PM. Ela conseguiu relatar para os policiais que voltava de uma pescaria junto com Andreia quando aconteceu a colisão com um Fiat Strada, que vinha no sentido contrário. No entanto, ela relatou não se lembrar como o fato aconteceu.
Em seguida, os militares foram até a picape  para verificar se o motorista continuava no local. No entanto, ele não foi visto e testemunhas disseram que o condutor saiu porque a filha dele havia se ferido na batida e teria sido socorrida para um hospital no município.
A PM pediu para que uma equipe do Corpo de Bombeiros fosse à unidade para colher informações do homem e da filha, mas lá funcionários disseram que nenhuma paciente vítima de acidente deu entrada.
Até o fechamento da ocorrência, a PM não soube do paradeiro do motorista. O carro dele, que não tinha nenhuma restrição, foi deixado aos cuidados de um amigo.
Após ser atendida pelo Samu, Paloma foi encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Não há mais informações sobre o estado de saúde dela.
De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada na noite deste domingo (13), por volta das 20h30, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no Distrito de Vinhático, em Montanha. O corpo da vítima, uma mulher de 40 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Veja Também

Homem morre e outro fica ferido após acidente de carro em Pinheiros

Motorista sem habilitação e passageiro morrem em acidente em Jaguaré

Parte do teto de gesso de cinema cai e fere três pessoas em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Montanha Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados