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Motorista sem habilitação e passageiro morrem em acidente em Jaguaré

Colisão frontal aconteceu na noite do sábado (11), no Km 5 da ES-430, próximo ao Córrego do Caximbau; uma mulher também ficou ferida
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

12 mar 2023 às 13:27

Publicado em 12 de Março de 2023 às 13:27

Motorista sem habilitação e passageiro morrem em acidente na ES-430
Motorista e carona do Celta morreram no local  Crédito: Leitor/A Gazeta
Dois homens, de 43 e 52 anos, morreram na noite de sábado (11), em um acidente no Km 5 da ES-430, por volta das 20h. A colisão frontal aconteceu próximo à ponte do Córrego do Caximbau, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. 
Os dois carros envolvidos, um Fiat Toro cinza e um Celta prata, transportavam dois passageiros cada um. Segundo o boletim de Polícia Militar, o motorista do Celta não possuía habilitação. Ele e o passageiro morreram no local.
O boletim também acrescenta que moradores informaram à polícia que as vítimas estavam consumindo bebidas alcoólicas em um bar momentos antes do acidente, na comunidade de São Roque.
O condutor do veículo Fiat não teve lesões, mas a passageira teve escoriações nas pernas e braços e foi encaminhada ao pronto-socorro municipal. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. A dianteira da caminhonete também ficou destruída.
Motorista sem habilitação e passageiro morrem em acidente na ES-430
O outro veículo envolvido no acidente também ficou com a dianteira destruída Crédito: Leitor/A Gazeta
A perícia da Polícia Civil foi acionada por volta das às 20h30, e os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde serão necropsiados e liberados para os familiares.

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