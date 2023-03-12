Motorista sem habilitação e passageiro morrem em acidente em Jaguaré

Motorista e carona do Celta morreram no local Crédito: Leitor/A Gazeta

Dois homens, de 43 e 52 anos, morreram na noite de sábado (11), em um acidente no Km 5 da ES-430, por volta das 20h. A colisão frontal aconteceu próximo à ponte do Córrego do Caximbau, em Jaguaré , Norte do Espírito Santo.

Os dois carros envolvidos, um Fiat Toro cinza e um Celta prata, transportavam dois passageiros cada um. Segundo o boletim de Polícia Militar , o motorista do Celta não possuía habilitação. Ele e o passageiro morreram no local.

O boletim também acrescenta que moradores informaram à polícia que as vítimas estavam consumindo bebidas alcoólicas em um bar momentos antes do acidente, na comunidade de São Roque.

O condutor do veículo Fiat não teve lesões, mas a passageira teve escoriações nas pernas e braços e foi encaminhada ao pronto-socorro municipal. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. A dianteira da caminhonete também ficou destruída.

O outro veículo envolvido no acidente também ficou com a dianteira destruída Crédito: Leitor/A Gazeta