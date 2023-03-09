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Trânsito

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 482 em Cachoeiro

Sérgio de Assis Martins, de 54 anos, morreu no local do acidente, que ocorreu por volta de 11h desta quinta (9); a moto que ele pilotava foi arrastada pelo caminhão e pegou fogo

Publicado em 09 de Março de 2023 às 12:47

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 mar 2023 às 12:47
Motociclista morre após bater em carreta em rodovia de Cachoeiro
Motociclista morre após bater em carreta em rodovia de Cachoeiro Crédito: Bruna Hemerly
Um motociclista, identificado como Sérgio de Assis Martins, de 54 anos, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na BR 482, na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 11h desta quinta-feira (9). O motorista não se feriu e foi levado para uma delegacia para prestar depoimento.
À repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, que esteve no local, a Polícia Militar disse que, conforme relatado pelo motorista do caminhão, ele estava seguindo para Vargem Alta quando a moto entrou na contramão. Com o impacto, a moto foi arrastada pelo veículo por metros e pegou fogo no meio da pista.
Motociclista morre após bater em carreta em rodovia de Cachoeiro
Motociclista morre após bater em carreta em rodovia de Cachoeiro Crédito: Bruna Hemerly
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionara para o local, mas o motociclista já estava sem vida. De acordo com populares à reportagem, Sérgio de Assis Martins era vendedor de roupas, morador do bairro Novo Parque e transitava com frequência na região.
O caminhão estava carregado com caixas vazias. Abalado, o motorista ficou no local e foi encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, a perícia foi acionada e a ocorrência segue em andamento.
Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

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