Motociclista morre ao cair em rio no ES; esposa e filha viram acidente

Um motociclista morreu após cair em um rio em Mimoso do Sul, Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (21). O acidente aconteceu no distrito de Ponte do Itabapoana e foi presenciado pela esposa e pela filha da vítima, que seguiam em outra moto.

Luís Antônio dos Santos Lima, de 49 anos, caiu ao passar por uma ponte por volta das 2h, segundo relato da esposa à Polícia Militar. Ao perceber que o marido havia caído na água, ela acionou o socorro. Bombeiros foram acionados para localizar a vítima no rio. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.