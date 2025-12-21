Acidente com van deixa 8 pessoas feridas na BR 262

Um acidente deixou 8 pessoas feridas na madrugada deste domingo (21) na BR 262, em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. As vítimas eram do Paraguai e estavam em uma van. Não houve interdição da pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h. O motorista seguia no sentido Vitória e perdeu o controle do veículo em uma curva no Km 136, passando direto e caindo às margens da rodovia. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).