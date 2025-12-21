Acidente com van deixa 8 pessoas feridas na BR 262
Um acidente deixou 8 pessoas feridas na madrugada deste domingo (21) na BR 262, em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. As vítimas eram do Paraguai e estavam em uma van. Não houve interdição da pista.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h. O motorista seguia no sentido Vitória e perdeu o controle do veículo em uma curva no Km 136, passando direto e caindo às margens da rodovia. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Outros dois adultos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Já duas crianças foram atendidas no Hospital Infantil, também na Capital.