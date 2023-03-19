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No Sul do ES

Carro capota e mata uma pessoa em Cachoeiro de Itapemirim

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (19), no bairro Valão. A vítima foi um homem de 32 anos

Publicado em 19 de Março de 2023 às 18:08

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 mar 2023 às 18:08
Carro capota e mata uma pessoa em Cachoeiro de Itapemirim
O carro capotou no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro capotou e matou uma pessoa na madrugada deste domingo (19), no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A vítima, um homem de 32 anos, não teve o nome divulgado.
Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Sobre o acidente, a Polícia Militar disse que registrou o caso e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o condutor, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. 

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