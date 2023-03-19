Carro capota e mata uma pessoa em Cachoeiro de Itapemirim

Um carro capotou e matou uma pessoa na madrugada deste domingo (19), no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A vítima, um homem de 32 anos, não teve o nome divulgado.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Sobre o acidente, a Polícia Militar disse que registrou o caso e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o condutor, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.