10 dicas para usar botijões de gás com segurança em casa

Imagens de drone mostram destruição de casa em Barramares, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A tranquilidade do bairro Barramares, em Vila Velha , foi abalada pelo desabamento de uma residência na manhã desta sexta-feira (5), lançando luz sobre riscos relacionados ao gás de cozinha. Para usar os botijões com segurança em casa, a capitã Carla Andresa, do Corpo de Bombeiros, pontua alguns cuidados que devem ser adotados, da aquisição à instalação.

"É fundamental adquirir equipamentos com o selo indicativo do Inmetro, garantindo que tenham passado por testes rigorosos e sejam seguros para uso doméstico", ressalta. Além disso, acrescenta a capitã, é necessário ficar atento ao regulador de pressão e à validade do botijão.

Já no momento da instalação, Andresa aconselha que o instalador verifique se há vazamentos, seja pelo forte odor de gás no ambiente, seja por um teste rápido com sabão capaz de detectar qualquer escape. A capitã também alerta para não usar isqueiros ou fontes de calor durante esse procedimento, e ainda garantir uma adequada ventilação, abrindo portas e janelas.

Essas orientações são apenas parte de um conjunto de cuidados essenciais ao manusear corretamente o botijão de gás. Desde a proibição de fazer extensões na mangueira até a atenção ao calor gerado durante o uso do fogão, cada detalhe pode ser crucial para evitar acidentes. A capitã Andresa destaca que a segurança no uso do gás de cozinha deve ser prioridade em todas as residências.

Confira as dicas

Mantenha a integridade da mangueira

Evite qualquer modificação na mangueira de gás, como cortes ou união de várias delas. Posicione o botijão a uma distância adequada, evitando esticar muito a mangueira original, cujo comprimento não deve ultrapassar 80 centímetros. Faça o cálculo do espaço antes da instalação.

Atenção à exposição da mangueira ao calor

Cuide da disposição da mangueira de gás, evitando posicioná-la atrás do fogão, pois o calor gerado durante o cozimento pode danificá-la e causar vazamentos.

Armazene o botijão em local bem ventilado

Nunca guarde o recipiente de gás em espaços fechados, como armários. Construa um abrigo apropriado para botijões, com boa ventilação, abrigando o gás, o registro e a mangueira. Mantenha o local sempre limpo.

Verifique periodicamente a validade da mangueira

Esteja ciente de que as mangueiras de gás têm prazo de validade. Recomenda-se a troca a cada cinco anos, garantindo a integridade e segurança do equipamento.

Evite proximidade com itens inflamáveis

Posicione o gás longe de armários ou prateleiras contendo itens inflamáveis, como querosene, álcool, removedor, inseticidas, aerossóis, alvejantes, entre outros. Em caso de vazamento, eles podem causar explosões.

Observe a distância de ralos e caixas de esgoto

Mantenha o botijão afastado, no mínimo, um metro e meio de ralos, grelhas de escoamento de água e caixas de esgoto. O gás, mais pesado que o ar, pode infiltrar-se nesses locais em caso de vazamento, causando explosões ao entrar em contato com faíscas ou chamas.

Evite deitar o botijão

Não posicione o recipiente na horizontal na tentativa de aproveitar o final do gás. Além de não ser eficaz, isso pode resultar em vazamentos pela mangueira, danificando o regulador de pressão.

Instalação manual do regulador de pressão

Nunca utilize ferramentas para ajustar o regulador de pressão. A instalação deve ser feita manualmente para evitar desgastes ou avarias, além de minimizar o risco de faíscas.

Realize regularmente o teste de vazamento

Simples e eficaz, o teste ajuda a detectar precocemente vazamentos na instalação ou troca do gás. Ao conectar o regulador de pressão, passe espuma de sabão entre a conexão e a boca do recipiente. Bolhas indicam vazamento. Em caso persistente, solicite a troca imediata.

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