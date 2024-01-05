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Desabamento em Vila Velha

10 dicas para usar botijões de gás com segurança em casa

Cuidados essenciais incluem atenção ao selo do Inmetro, verificação do regulador de pressão e validade do botijão, conforme orientações do Corpo de Bombeiros
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

05 jan 2024 às 16:34

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 16:34

Imagens de drone mostram destruição em Barramares, Vila Velha
Imagens de drone mostram destruição de casa em Barramares, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A tranquilidade do bairro Barramares, em Vila Velha, foi abalada pelo desabamento de uma residência na manhã desta sexta-feira (5), lançando luz sobre riscos relacionados ao gás de cozinha. Para usar os botijões com segurança em casa, a capitã Carla Andresa, do Corpo de Bombeiros, pontua alguns cuidados que devem ser adotados, da aquisição à instalação.
"É fundamental adquirir equipamentos com o selo indicativo do Inmetro, garantindo que tenham passado por testes rigorosos e sejam seguros para uso doméstico", ressalta. Além disso, acrescenta a capitã, é necessário ficar atento ao regulador de pressão e à validade do botijão.
Já no momento da instalação, Andresa aconselha que o instalador verifique se há vazamentos, seja pelo forte odor de gás no ambiente, seja por um teste rápido com sabão capaz de detectar qualquer escape. A capitã também alerta para não usar isqueiros ou fontes de calor durante esse procedimento, e ainda garantir uma adequada ventilação, abrindo portas e janelas.

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Essas orientações são apenas parte de um conjunto de cuidados essenciais ao manusear corretamente o botijão de gás. Desde a proibição de fazer extensões na mangueira até a atenção ao calor gerado durante o uso do fogão, cada detalhe pode ser crucial para evitar acidentes. A capitã Andresa destaca que a segurança no uso do gás de cozinha deve ser prioridade em todas as residências.

Confira as dicas

Mantenha a integridade da mangueira
Evite qualquer modificação na mangueira de gás, como cortes ou união de várias delas. Posicione o botijão a uma distância adequada, evitando esticar muito a mangueira original, cujo comprimento não deve ultrapassar 80 centímetros. Faça o cálculo do espaço antes da instalação.
Atenção à exposição da mangueira ao calor
Cuide da disposição da mangueira de gás, evitando posicioná-la atrás do fogão, pois o calor gerado durante o cozimento pode danificá-la e causar vazamentos.
Armazene o botijão em local bem ventilado
Nunca guarde o recipiente de gás em espaços fechados, como armários. Construa um abrigo apropriado para botijões, com boa ventilação, abrigando o gás, o registro e a mangueira. Mantenha o local sempre limpo.
Verifique periodicamente a validade da mangueira
Esteja ciente de que as mangueiras de gás têm prazo de validade. Recomenda-se a troca a cada cinco anos, garantindo a integridade e segurança do equipamento.
Evite proximidade com itens inflamáveis
Posicione o gás longe de armários ou prateleiras contendo itens inflamáveis, como querosene, álcool, removedor, inseticidas, aerossóis, alvejantes, entre outros. Em caso de vazamento, eles podem causar explosões.
Observe a distância de ralos e caixas de esgoto
Mantenha o botijão afastado, no mínimo, um metro e meio de ralos, grelhas de escoamento de água e caixas de esgoto. O gás, mais pesado que o ar, pode infiltrar-se nesses locais em caso de vazamento, causando explosões ao entrar em contato com faíscas ou chamas.
Evite deitar o botijão
Não posicione o recipiente na horizontal na tentativa de aproveitar o final do gás. Além de não ser eficaz, isso pode resultar em vazamentos pela mangueira, danificando o regulador de pressão.
Instalação manual do regulador de pressão
Nunca utilize ferramentas para ajustar o regulador de pressão. A instalação deve ser feita manualmente para evitar desgastes ou avarias, além de minimizar o risco de faíscas.
Realize regularmente o teste de vazamento
Simples e eficaz, o teste ajuda a detectar precocemente vazamentos na instalação ou troca do gás. Ao conectar o regulador de pressão, passe espuma de sabão entre a conexão e a boca do recipiente. Bolhas indicam vazamento. Em caso persistente, solicite a troca imediata.
Prefira produtos de procedência confiável
Certifique-se de que a marca da distribuidora, a certificação do Inmetro e o prazo de validade estejam especificados no botijão, regulador de pressão e mangueira. Recuse botijões sem lacre da distribuidora, muito amassados, enferrujados ou com alças soltas.

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