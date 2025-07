Videocast Tecnoagro

Videocast Tecnoagro: edital seleciona pecuaristas para receber serviços de reprodução bovina in vitro

O Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite do Espírito Santo é uma iniciativa que promove o uso de técnicas e ferramentas como aliadas no agronegócio capixaba

Publicado em 18 de julho de 2025 às 07:55

O uso de técnicas e ferramentas tecnológicas é um grande aliado do agronegócio no Espírito Santo. No caso da cadeia do leite, que tem uma grande importância para o Estado, a produção in vitro de embriões bovinos (PIVE) é um exemplo disso, sendo uma importante ferramenta para acelerar o melhoramento genético. >

Iniciativas voltadas para este processo, inclusive, fazem parte do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite do Espírito Santo. Um exemplo disto é o edital aberto recentemente pela Seag, visando a seleção de pecuaristas aptos ao recebimento de serviços, incluindo materiais necessários, com finalidade de obtenção de prenhezes sexadas de fêmeas bovinas.>

Para falar sobre a PIVE e o edital, o Videocast TecnoAgro recebeu o gerente de Planejamento Rural na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Guilhermo Modenese Recla, e a agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e Bovinocultura do Incaper Michele Ricieri Bastos.>

Confira o episódio completo no vídeo acima.>

>

Videocast TecnoAgro

O Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite do Espírito Santo é uma iniciativa que promove o uso de técnicas e ferramentas como aliadas no agronegócio capixaba Crédito: Divulgação

No Videocast TecnoAgro, especialistas e autoridades discutem temas relevantes relacionados ao agronegócio capixaba, como tecnologia, inovação, desenvolvimento sustentável e muito mais. >

Em 2025, o videocast ganhou uma edição especial, com episódios gravados na Feira Agro Nater Coop. O evento reúne produtores rurais, fornecedores e parceiros para falar sobre as últimas inovações do setor, realizar negócios e contribuir para o fortalecimento do mercado capixaba. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta