Conexão e conhecimento

Videocast Tecnoagro: espaço na Feira Agro Nater Coop traz novo olhar sobre a rentabilidade na cafeicultura

Visitantes podem visualizar, com apoio de especialistas, como cada decisão tomada na lavoura pode impactar o resultado final por saca produzida

Cada decisão tomada na lavoura pode impactar diretamente no resultado final da saca produzida. Por isso, na edição deste ano da Feira Nater Coop, um espaço lúdico e interativo dedicado à cafeicultura foi montado para mostrar a importância do conhecimento e da gestão dos custos de produção. >

O ambiente, inclusive, é a pauta do novo episódio do Videocast Tecnoagro especial da Feira Nater Coop. O jornalista Douglas Motta conversou com o gerente de portfólio da empresa, David Cochetto sobre a importância de promover ajuda aos produtores a terem mais autonomia na tomada de decisão com base em dados e planejamento.>