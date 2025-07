Gripe aviária

Videocast Tecnoagro: biosseguridade dos aviários capixaba é tema de novo episódio

Os riscos da gripe aviária e como ela se prolifera foram tema do novo episódio do Videocast Tecnoagro especial Feira da Nater Coop

Publicado em 18 de julho de 2025 às 08:01

Segundo dados da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), nos primeiros cinco meses de 2025 foram comercializados mais de US$ 3,6 bilhões de dólares em relação às exportações de ovos. Santa Maria, sede da segunda semana da Feira da Nater Coop, que também é palco de uma edição especial do Videocast Tecnoagro, é o maior produtor de ovos do Brasil. >

Para falar sobre o tema e a importância dessa indústria para a cidade e o agro capixaba, o novo episódio conta com uma conversa entre o jornalista Douglas Motta e o coordenador de sanidade avícola do Idaf, Leandro Marinho, que também discutiram a biosseguridade dos aviários no ES, assim como os riscos da gripe aviária e como ela se prolifera. >

Videocast Tecnoagro

Os riscos da gripe aviária e como ela se prolifera foram tema do novo episódio do Videocast Tecnoagro especial Feira da Nater Coop Crédito: Divulgação

No Videocast TecnoAgro, especialistas e autoridades discutem temas relevantes relacionados ao agronegócio capixaba, como tecnologia, inovação, desenvolvimento sustentável e muito mais.>

Em 2025, o videocast ganhou uma edição especial, com episódios gravados na Feira Agro Nater Coop. O evento reúne produtores rurais, fornecedores e parceiros para falar sobre as últimas inovações do setor, realizar negócios e contribuir para o fortalecimento do mercado capixaba. >

>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta