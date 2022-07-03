Fazendas saem do campo para a cidade e conquistam espaço na Grande Vitória

Luiz Gustavo Leocádio inaugurou uma fazenda urbana, na Praia do Canto, em Vitória, a Cooltiva Crédito: Cooltiva/Divulgação

Siumara Gonçalves

Já imaginou ter uma produção de tomates ou comprar alface colhido na hora no meio da cidade? Essa cena, que já acontece em países da Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, vem se tornando uma realidade no Espírito Santo.

Nos últimos anos, por todo o mundo, diversas iniciativas vêm sendo estudadas em laboratórios e levadas a campo ou, melhor dizendo, à cidade, com o objetivo de tornar a agricultura mais rentável e também controlada, ou seja, sem impacto ambiental ou interferência do clima.

Esses métodos estão revolucionando a maneira como pensamos o agro e criando verdadeiras fazendas urbanas.

Tradicionalmente, na hora de produzir alimentos é preciso pensar em alguns fatores essenciais. Entre eles , estão ter uma área grande com terra fértil, muita água, sol moderado e até mesmo um pouco de fé para que as mudanças repentinas do clima não destruam todo o trabalho de um ano.

Com as chuvas irregulares, a falta de água, o aumento das temperaturas, além da escassez da mão de obra no campo, as fazendas urbanas se tornam uma alternativa inovadora e alinhada ao novo momento que a agricultura vive com o uso de mais tecnologia para aumentar a sua produtividade.

Cooletiva produz hortaliças livre de defensivos agrícolas Crédito: Cooltiva/Divulgação

Uma forma de cultivo que já ganhou adeptos no campo e está chegando à cidade é a hidroponia. Esse plantio consiste em uma técnica de cultivar plantas sem o uso da terra. Nesse caso, as raízes recebem uma solução nutritiva na água. Por meio dela é possível “plantar” hortaliças como alface e rúcula.

O engenheiro e proprietário da Cooltiva, Luiz Gustavo Leocádio, inaugurou no início deste ano uma dessas “fazendas”. Ele conta que morou durante 15 anos no Rio de Janeiro e lá já tinha esse tipo de iniciativa. Quando ele e a esposa, Hanna, voltaram para o Espírito Santo, além de encontrarem poucas opções de orgânicos frescos, acabaram conhecendo o modelo de fazendas urbanas hidropônicas.

“Esse é o futuro da agricultura, a busca por tecnologias para se produzir mais. Quando descobri que poderíamos montar uma estufa e plantar alimentos de qualidade dentro da cidade, foi meio que um caminho sem volta. Fizemos a estufa e, na frente, um mercadinho. Não usamos nenhum tipo de agrotóxico na produção das hortaliças”, conta.

Ele ainda explica que tanto quem vai até a loja, localizada na Praia do Canto, em Vitória, quanto quem pede pelo delivery, compra as hortaliças colhidas na hora. “A planta chega mais fresca na casa do cliente, tem mais sabor e dura mais”, explica.

Leonardo Zanetti produz tomatinhos no terraço de casa Crédito: Leonardo Zanetti/Facebook/Reprodução

Já o policial e biólogo Leonardo Zanetti produz tomatinhos no terraço da sua casa no Morro do Quadro, em Vitória. Ele lembra que começou o cultivo em junho de 2019. Seu primeiro contato com a agricultura foi com seus familiares, que são agricultores. Já na universidade conheceu muitas técnicas de cultivo e até execução de plantios.

Com o passar do tempo, ele aprimorou a técnica de cultivo e manejo de tomates e, com isso, conseguiu uma maior produção. A colheita dura seis meses do ano. Leonardo conta que já chegou a colher 75 quilos em uma semana, mas em média são 50 quilos semanais.